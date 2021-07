‘Schaamteloos’ cabaretduo n00b wint Amsterdams Kleinkunst Festival

Het cabaretduo n00b, bestaande uit Laura Bakker en Isabelle Kafando, heeft woensdag het Amsterdams Kleinkunst Festival gewonnen. Behalve de juryprijs (de AKF Sonneveldprijs) kreeg het duo in Theater de Meervaart in Amsterdam ook de Publieksprijs toegekend.

Volgens de jury vormen de twee twintigers „een ontroerend komisch duo dat opvalt met soms schaamteloze teksten en het snelle schakelen tussen verschillende rollen en scènes”. Het zijn „artiesten waar het talent vanaf spat. Zij kunnen overtuigend spelen, wisselen rollen in hoog tempo af, zingen prachtig en hebben een voorstelling gemaakt vol schrijnende humor”.

Absurdisme was de gemene deler bij de drie acts in de finale, die elk op hun manier een eigenzinnige kijk op het cabaretgenre gaven. Farida Laan met haar poëtisch geladen storytelling, Ramon Chatrer met zijn rollenspel als verwarde en kwetsbare psychopaat en n00b met knallende raps, maffe dierenscènes (konijntjes aan de drugs) en malle typetjes. Bij n00b werd het optreden ook echt grappig.

Verder ontwikkelen

De vriendelijke wenk van de jury aan het adres van n00b was dat „de thematiek van jongeren, seks en onzekerheid nog wel mag worden verbreed”. Terecht, al kreeg in hun handen zelfs een imitatie van oversekste corpsballen, toch afgekloven terrein, nog schwung door het fysieke spel van Kafando. Het zou mooi zijn als dit veelbelovende duo de kans kreeg zich verder te ontwikkelen.

Bij Chatrer zag de jury een performer die leunde op zijn liedjes, maar in de gesproken delen zoekt naar „de juiste toon en stijl”. Zijn onverwacht gewelddadige fantasieën, die botsten met zijn ongevaarlijke uitstraling, vragen om overtuigender acteerwerk.

Farida Laan, van huis uit tekenaar, verraste met volvette metaforen en in roomboter gebraden beelden, waarmee ze een waterval aan buitenissige personages in haar verhaal beschreef. De jury deed een kleine greep: „Kleuters die door de aardappelpuree rollen, opdringerige walnootverkopers, en een theologe die natte dromen van celibataire priesters op alfabet zet.” Het almaar herhaalde zingen van het zinnetje „Hoefjes poetsen in de ponyclub” werd niet ten onrechte door de jury aangehaald als hilarisch hoogtepunt. Dankzij dit soort uitstapjes uit het verhaal en haar beweeglijkheid kreeg de voorstelling ritme en vaart, maar de vraag is, zoals de jury stelde, of het Laan zou lukken „de aandacht van het publiek vast te houden in een avondvullend programma”.

Laan won voor haar „bevreemdende voorstelling met prachtig taalgebruik” de Shaffy Cheque, een aanmoedigingsprijs van 2.500 euro.

