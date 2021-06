Rotterdamse politiek geeft Feyenoord City tot eind 2021

Het slepende plan voor het nieuwe Feyenoord-stadion krijgt een harde deadline en harde voorwaarden van de Rotterdamse politiek. Een ruime meerderheid van de gemeenteraad wil de voetbalclub tot uiterlijk eind dit jaar geven om de bouwkosten, financiering en businesscase op orde te krijgen.

Als dat lukt, dan stapt de gemeente in als aandeelhouder voor 40 miljoen euro en kan de bouw van het stadion aan de Nieuwe Maas beginnen. Zo niet: dan trekt de gemeente zich terug en gaat het ambitieuze stadionplan (441 miljoen euro) niet door.

Dat zeggen de gemeenteraadsleden Dennis Tak (PvdA) en Jeroen Postma (GroenLinks) – twee coalitiepartijen –, plus Robert Simons van de grootste oppositiepartij Leefbaar Rotterdam. Met steun van de hele coalitie en Leefbaar zou er een meerderheid van zeker 34 van de 45 raadszetels zijn.

Knoop doorhakken

„Het plan voor Feyenoord City ligt sinds 2016 op tafel. Het wordt tijd dat er een knoop wordt doorgehakt”, zegt Postma van GroenLinks. PvdA’er Tak: „Het stadion met 3.700 woningen moet de gebiedsontwikkeling op Rotterdam-Zuid stimuleren, maar die ligt nu al jaren stil.” Simons van Leefbaar: „We leggen de bal nu bij Feyenoord. We zien in december wel wat het eindresultaat wordt.”

Het plan voor Feyenoord City ligt hypergevoelig in de stad en bij de lokale politiek. Met een nieuw stadion (63.000 bezoekers) moet de club meer kunnen verdienen en zo beter presteren, is het idee. Maar bezorgde supporters denken dat de club failliet gaat aan bouwkosten en tegenvallende exploitatie. De politieke behandeling is onlangs stilgelegd na intimidatie door tegenstanders van het plan.

De Feyenoord-directie had daarom eerder afgezegd, maar is vorige week alsnog naar het stadhuis gekomen om steun uit te spreken voor het plan. Toen bleek dat de club pas eind dit jaar een bouwcontract verwacht, omdat de coronacrisis de bouwprijzen heeft opgestuwd. Ook zit er nog een gat van 40 miljoen euro in de financiering; een optie is nu een ‘overbruggingskrediet’ van 30 miljoen.

Kritisch

Tak, Postma en Simons hebben zich de laatste maanden zeer kritisch getoond over het stadionplan, dat deze donderdag door een raadscommissie wordt besproken. Maar dat ze nu samen optrekken als coalitie- en oppositiepartijen binnen de gepolariseerde Rotterdamse raad is toch „best bijzonder”, zegt Postma.

Het college wil dat de raad begin juli een besluit neemt over het aandeelhouderschap (financial commitment), om andere financiers vertrouwen te geven. Dat doet de raad niet; PvdA, GroenLinks en Leefbaar hebben nu wel een amendement opgesteld dat het raadsvoorstel van het college moet vervangen. De werktitel: ‘Een spannende finale’.

De raad doet dus geen financiële toezegging, maar het college krijgt de opdracht een „investeringsbesluit” voor te bereiden. Postma: „We knippen het besluit in tweeën. We geven nu een klap op voorwaarden van de gemeenteraad waar al aan voldaan is. En zeggen: kom vóór 31 december met een raadsvoorstel voor een definitief investeringsbesluit.” Veel meer tijd is er ook niet: in maart 2022 zijn er gemeenteraadsverkiezingen.

De raad wil verder het contract met de aannemer inzien en zeker zijn dat de bouwkosten niet nadelig uitpakken voor de gemeente. Tak: „We willen voorkomen dat we 50 miljoen euro moeten bijleggen ten koste van de gewone Rotterdammer, omdat er tijdens de bouw ongelukken gebeuren en de kosten stijgen.”

Verder wil de raad dat de businesscase wordt getoetst door de International Stadia Group (ISG), een adviesbureau dat stadionplannen keurt. Alle financiers, onder meer de Amerikaanse zakenbank Goldman Sachs, moeten de businesscase vervolgens definitief goedkeuren.

Ten slotte zullen alle voorwaarden nog getoetst worden door een financiële commissie van de gemeenteraad (COR), onder voorzitterschap van PvdA’er Tak die in het dagelijks leven werkt als bankier.

Bestuurlijke fuik?

Het gewijzigde voorstel is tweeledig: enerzijds geeft het financiers alsnog wat comfort, anderzijds zet het Feyenoord onder druk.

De Rekenkamer Rotterdam zei onlangs dat de raad nog geen ‘ja’ kan zeggen, en nu eigenlijk ‘nee’ moet zeggen tegen Feyenoord City. Zwemt de gemeenteraad niet alsnog in een „bestuurlijke fuik”?

„Nee”, denkt Simons, „ik was het eens met de Rekenkamer. Het raadsvoorstel wat er ligt, is vaag geformuleerd: gaat u rustig slapen, wij als college waken over u. Met deze harde deadline en harde voorwaarden nemen we als gemeenteraad weer de regie van het college over.”

Tak: „Met als positieve boodschap: wij zijn een betrouwbare gemeente, als het plan straks voldoet, dan doen wij een strik eromheen.”

Hebben de drie raadsleden zelf nog vertrouwen in het nieuwe stadionplan? Even stilte...

Postma: „Het is nu aan Feyenoord om het te laten zien. En het kan beide kanten opvallen.”

Simons: „De directie van Feyenoord heeft mij nog niet overtuigd dat ze er echt voor willen gaan. De gemeenteraad heeft geen nieuw stadion besteld, dat is de club.”

Tak: „De droom blijft een nieuw stadion, met een unieke gebiedsontwikkeling. Maar de gemeenteraad heeft geen invloed op de staalprijzen of krapte op de arbeidsmarkt. Het wordt de vingers kruisen.”