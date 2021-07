Rode Kruis: haal IS-vrouwen en kinderen op uit Syrië

Hulporganisatie het Rode Kruis roept het kabinet op om Nederlandse vrouwen en kinderen terug te halen uit Syrië. Dat staat in een donderdag online verschenen persbericht. Op die manier wil het Rode Kruis komen tot een „duurzame en humanitaire” oplossing voor de vrouwen en kinderen die zich momenteel in Syrische kampen bevinden.

Om te voorkomen dat eventuele misdaden onbestraft blijven, is de enige realistische optie om de vrouwen in Nederland te berechten, zegt het Rode Kruis. Dat is volgens de organisatie de enige manier om rechtvaardigheid te krijgen voor de slachtoffers van het geweld in Syrië en Irak. „De huidige situatie, waarin vrouwen en kinderen onder erbarmelijke omstandigheden worden opgevangen in kampen, is onacceptabel”, zegt hoofd Internationale Hulp bij het Rode Kruis Juriaan Lahr in de verklaring.

Lahr zegt dat kinderen geen slachtoffer mogen worden van politieke keuzes. „Als hun moeders in de regio worden veroordeeld, moeten ze ofwel mee in gevangenschap of moeten ze onbegeleid verder. Daarnaast kan het intrekken van hun paspoorten betekenen dat deze kinderen geen nationaliteit meer hebben. Hierdoor is geen enkel land nog voor hen verantwoordelijk.” Dat brengt de kinderen volgens hem niet alleen in gevaar, het is ook in strijd met het internationaal recht.

Ilham B.

Het Rode Kruis zegt het belangrijk te vinden dat er een duurzame oplossing komt „voor meer stabiliteit in de regio”. Dat lukt volgens de organisatie niet als landen geen verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen burgers. Lahr benadrukt dat het Rode Kruis een neutrale organisatie is die geen partij kiest in een conflict. „Het is aan het rechtssysteem om deze vrouwen al dan niet te veroordelen.”

Vorige maand heeft Nederland Ilham B. en haar twee kinderen uit Syrië teruggehaald vanwege de rechtszaak die tegen haar liep. Het Openbaar Ministerie wil haar vervolgen voor deelname aan een terroristische organisatie. Donderdag debatteert de Tweede Kamer over het onderwerp.