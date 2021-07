Rijdende F16 botst op gebouw op vliegbasis Leeuwarden, twee gewonden

Een F16-gevechtsvliegtuig is donderdagochtend op de vliegbasis in Leeuwarden in een gebouw voor technische werkzaamheden gereden. Volgens lokale media zou de piloot zijn schietstoel hebben gebruikt om zich te bevrijden. Bij het incident zijn de piloot en een technisch medewerker - die in het gebouw aanwezig was tijdens het voorval - gewond geraakt. Dat meldt de Veiligheidsregio aan NRC. De ernst van hun verwondingen is niet bekend.

Ook is nog onduidelijk wat de precieze oorzaak van het incident is. Er is donderdagochtend brandweer aanwezig op de vliegbasis, maar volgens de woordvoerder van de Veiligheidsregio is dat „een standaardprocedure” en woedt er geen brand in het gebouw of het vliegtuig.

De F16-toestellen zouden donderdag voor de laatste keer opstijgen vanaf de vliegbasis. De nieuwe standplaats is Volkel. Er stond een afscheidsmoment op de planning, maar dat is afgeblazen vanwege het incident.

Zodra meer informatie bekend is, vullen we dit bericht aan.