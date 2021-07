Rebel Louis Andriessen was grootste Nederlandse componist sinds eeuwen

Goede noten. Componist Louis Andriessen schreef er vele. Wat vrij geniaal is, omdat ze volgens hem eigenlijk niet bestonden. Niet op zichzelf althans, enkel in een context: rechts afslaan als het oor naar links wil. Zoiets.

Andriessen schreef trouwens ook wel eens foute noten, bekende hij in een interview met ondergetekende. Maar dan wel precies de juiste.

Louis Andriessen is donderdag overleden op 82-jarige leeftijd in Weesp. Hij was al enige tijd ziek.

Met hem verliest Nederland een van zijn markantste muzikale boegbeelden ooit. Hij gold als ’s lands grootste componist sinds Jan Pieterszoon Sweelinck (1562-1621) en genoot bekendheid tot ver over de landsgrenzen. Vooral in Amerika werd hij op handen gedragen, en onderhield hij nauwe contacten met minimal-componist Steve Reich en Bang on a Can-leden als Julia Wolfe, David Lang en Michael Gordon.

Andriessen maakte niet alleen naam, hij maakte ook school. Hij oefende een nauwelijks te onderschatten invloed uit op generaties jongere componisten, die van over de hele wereld naar het Conservatorium van Den Haag kwamen om bij hem te studeren. Vanaf de jaren zeventig was hij een van de grondleggers van de zogenaamde ‘Haagse School’, die toonaangevend werd in de Nederlandse hedendaagse muziek. Kernwoorden: luid en duidelijk, onvermurwbare ritmiek, klokkende akkoorden en conceptueel van opzet.

Neem De Snelheid (1982-1984), een klinkend essay over tempo. Uit een groot ensemble smeedt Andriessen een ijzerenheinig uurwerk dat tegelijk snel en langzaam tikt, voortdurend accelereert en toch steeds trager loopt. Noem het een toonbeeld van andriesseniaanse ironie, niet als lange neus maar als artistieke filosofie: „Iets dat tegelijkertijd iets anders is. Dat zoek ik in wat ik maak”, zo vertelde hij in 2018 in NRC.

Louis Andriessen werd op 6 juni 1939 geboren in Utrecht. Hij groeide op in een muzikaal, katholiek nest. Vader Hendrik was een bekend componist en organist. Ook broer Jurriaan componeerde, en was een voorbeeld voor de jonge Louis. De jazzplaten die Jur meebracht uit Amerika maakten een onuitwisbare indruk. Diens lessen, van broer tot broertje, zou Andriessen later bestempelen als „de beste die ik ooit heb gehad”.

Op zijn vijftiende werd Andriessen toegelaten tot het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. Hij studeerde er piano en theorie, evenals compositie bij Kees van Baaren. In diens ‘maandagochtendklasje’ maakte hij kennis met boezemvriend Reinbert de Leeuw, die als dirigent veel van Andriessens belangrijkste werken in première zou brengen.

Na studies bij Luciano Berio in Milaan en Berlijn vestigde Andriessen zich in 1965 definitief in Amsterdam. Samen met De Leeuw, Mischa Mengelberg, Peter Schat en Jan van Vlijmen was hij een drijvende kracht achter de Notenkrakers, een actiegroep die in 1969 een uitvoering van het Concertgebouworkest verstoorde om te pleiten voor een progressiever artistiek beleid. Datzelfde jaar componeerde het vijftal de geruchtmakende anti-imperialistische opera Reconstructie, op teksten van Harry Mulisch en Hugo Claus. Nog voor de première op het Holland Festival leidde het werk tot Kamervragen en ingezonden brieven.

Politiek engagement op linkse leest en balorige rebellie tegen het establishment bleven kenmerkend voor Andriessens artistieke koers. Niet lang na zijn orkestwerk Anachronie I (1966-’67) beloofde hij zichzelf om nooit meer voor symfonieorkest te componeren. „Ik wilde geen partituren schrijven waarin de musici tot bureaucraten worden die alleen maar doen wat er staat”, lichtte hij met terugwerkende kracht toe.

Louis Andriessen, 1978. Foto NOS

In de jaren zeventig richtte Andriessen met De Volharding en Hoketus zijn eigen tegendraadse ensembles op. Het maakte hem en passant tot een belangrijke mede-architect van de internationaal vermaarde Nederlandse ensemblecultuur. Vanaf 2011 moest hij met lede ogen aanzien hoe de ingrijpende cultuurbezuinigingen van het kabinet-Rutte I in één klap afbraken wat hij in veertig jaar had helpen opbouwen.

De Staat, voor ensemble en vier zangeressen op teksten van Plato, markeerde in 1976 Andriessens stilistische geboorte-uur en groeide uit tot een internationaal geprezen lijfstuk. Wat zich al had aangekondigd in stukken als De Volharding (1972) en Workers Union (1975), klonk hier voor het eerst in volle glorie: de ongenadig beukende Andriessen-sound, opgetrokken uit brokstukken minimal music, Stravinsky, Europese chromatiek, jazz en rock. De première in De IJsbreker deed het Nederlandse muziekleven op zijn grondvesten schudden.

De Staat bleek het startschot voor een reeks al even monolithische werken, die via Mausoleum (1979), De Tijd (1981) en De Snelheid uitmondde in het muziektheatrale vierluik De Materie (1989). Stuk voor stuk zijn het uit graniet gehouwen muzikale labyrinten, waarin Andriessen een veelheid aan ideeënlagen op elkaar stapelt volgens nauwkeurig berekende procedés. „Sommetjes maken”, noemde hij dat.

Neem het eerste deel van De Materie, dat opent met 144 mokerende tuttislagen: het Bach-getal. Maar ook het B-A-C-H-motief en de middeleeuwse l’homme armé-melodie zijn vervlochten in de partituur. Om nog maar te zwijgen van de zeventiende-eeuwse traktaten over scheepsbouw, teksten van atomist David Gorlaeus en fragmenten uit het Plakkaat van Verlatinghe. Dat alles vormgegeven volgens de proporties van de ‘Prelude in Es’ uit Bachs Wohltemperierte Klavier.

Louis Andriessens opera ‘Writing to Vermeer’ (1997) die hij samen maakte met filmregisseur Peter Greenaway. Foto Werry Crone

De muziektheatrale weg die Andriessen met De Materie was ingeslagen, leidde verder naar opera’s als Rosa (met filmmaker Peter Greenaway, 1994), Writing to Vermeer (1997-1998) en de Dante-opera La commedia (2004-08), waarvoor hij in 2011 de prestigieuze Grawemeyer Award ontving. Met de vervlechting van muziek met film, beeld en tekst werd Andriessens klanktaal stilistisch diverser, toegankelijker en lyrischer zonder sentimenteel te worden.

Op het Holland Festival van 2016 ging zijn laatste opera, Theatre of the World, in première in een regie van Pierre Audi. Wederom vond hij inspiratie in een historisch personage: de renaissance-geleerde annex fantast Athanasius Kircher. De geschiedenis als speelveld voor de fantasie. Of zoals Andriessen het zelf formuleerde in een interview met NRC in 2018: „De verbeelding is voor mij oneindig veel belangrijker dan de realiteit, of zoiets als het nieuws van de dag. Ik heb veel meer met het ‘ouds’, om het zo maar eens te zeggen.”

In 2013 verbaasde Andriessen vriend en vijand door na een kleine halve eeuw toch weer een groot stuk voor symfonieorkest te componeren. Voor het jubilerende Concertgebouworkest schreef hij Mysteriën, een zesluik geïnspireerd door teksten van de vijftiende-eeuwse mysticus Thomas a Kempis, waarin ook de ziel van vader Hendrik rondwaart. Vlekkeloos verliep de samenwerking niet, zoals filmmaker Carmen Cobos liet zien in de openhartige documentaire Imperfect Harmony (2014). De pers was er niet minder lovend om: „Loepzuiver, bezonken Andriessen.” „Een staalkaart van wat de componist vermag.”

Andriessens hernieuwde kennismaking met het symfonieorkest smaakte naar meer. In 2018 ging Agamemnon in première, een „filmisch gedicht” voor het New York Philharmonic en zijn nieuwe chefdirigent Jaap van Zweden. In 2018 gevolgd door The Only One: „een setje songs”, aldus Andriessen, voor sopraan Nora Fischer en het LA Philharmonic.

In 2020 liet Andriessen een langgekoesterde wens van zijn reeds overleden vriend Frans Brüggen in vervulling gaan. Voor diens Orkest van de Achttiende Eeuw componeerde hij Mei. Op de regels „Een nieuwe lente en een nieuw geluid”, schreef Andriessen zijn laatste noten.

De première, op 5 december 2020 live gestreamd vanuit het Concertgebouw, volgde Andriessen vanuit een zorginstelling. Zijn echtgenote Monica Germino had kort ervoor in deze krant bekendgemaakt dat hij leed aan dementie.