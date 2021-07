Rapport: aanpak corruptie in Rotterdamse haven is onvoldoende

De aanpak van corruptie door de douane in de haven van Rotterdam is onvoldoende. Dat blijkt uit onderzoek van advieskantoor KPMG dat donderdag door staatssecretaris Alexandra van Huffelen (Financiën, D66) aangeboden is aan de Tweede Kamer. De methoden om corruptie aan te pakken en integriteit te waarborgen zijn volgens de onderzoekers „te versnipperd, te beperkt en te veel gericht op incidenten”, zo schrijft de staatssecretaris. Van Huffelen noemt de conclusies van de onderzoekers „stevig”.

Zo is er binnen de douane in de haven geen integriteits- en corruptiebeleid. Dat is volgens de onderzoekers wel noodzakelijk, omdat sommige douanemedewerkers vanwege onder meer hun kennis en autorisaties interessant zijn voor criminelen. Daarnaast reageert de douane niet snel genoeg op nieuwe methoden van criminelen, waardoor criminelen ook na nieuwe maatregelen nog effectief kunnen blijven.

Kennis en bewustzijn

Volgens de onderzoekers hebben douanemedewerkers in de Rotterdamse haven bovendien niet genoeg kennis en bewustzijn over mogelijke risico’s op het gebied van corruptie. Zo zou het beeld heersen dat een specifieke groep douaniers vatbaarder is voor corruptie dan anderen, terwijl volgens de onderzoekers blijkt dat werkomstandigheden of privésituaties van werknemers geen leidende factoren zijn om met criminelen in zee te gaan. „Sommigen overkomt het, anderen kiezen er bewust voor”, zo staat te lezen in het rapport.

Binnen verschillende teams zouden afgesproken anticorruptiemaatregelen bovendien niet worden nageleefd. Ook verschilt het binnen verschillende afdelingen sterk hoeveel aandacht aan de thema’s corruptie en integriteit wordt besteed.

De onderzoekers doen een aantal aanbevelingen die niet alleen voor de haven van Rotterdam, maar de douane als geheel gelden. Zo zou de douane meer gebruik moeten maken van data-analyse om corruptiesignalen op te vangen, moet het binnen de organisatie een „proactieve corruptie-aanpak” creëren en moet een richtlijn opgesteld worden met daarin gedragscodes en normen gericht op risico’s op corruptie. Ook raden de onderzoekers aan een speciale toezichtsfunctie op te richten. De douane „omarmt de richting van de hoofdaanbevelingen”, aldus staatssecretaris Van Huffelen.