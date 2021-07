Panisch en chaotisch als het straatleven zelf

Het is een voordracht van nog geen minuut. Spoken word, zonder franje. Een man vertelt over een jeugdherinnering. De politie die in zijn flat komt, terwijl hij slaapt. Het huilen en schreeuwen van zijn moeder. Hij weet nog niet waarom, maar voelt haar pijn en huilt mee. Zijn vader is vermoord. Hij herinnert zich hoe de flat donkerder werd, hoe alles om hem heen leek te krimpen; de achterbank van de politiewagen.

Op Nine maakt het Britse SAULT de emotionele repercussies tastbaar van jong, zwart en Brits zijn en „vastzitten in een systematische cirkel waarin veel mogelijkheden en kansen beperkt zijn” – zoals de groep schrijft op instagram. Van opgroeien te midden van structurele onveiligheid en ongelijkheid, onverwerkte trauma’s, voortdurend op je hoede moeten zijn, en kinderen die in uitzichtloze situaties rolmodellen vinden bij gangs. „Het is eenvoudig om te oordelen. Wat zou jij doen, als het om jou ging?”

Het verschijnen van nieuw werk van het Britse SAULT gebeurt zonder al te veel opsmuk. De makers hullen zich in betrekkelijke anonimiteit en mysterie – er zijn geen interviews, tours en grootste campagnes. SAULT maakt liever muziek, op tempo, en van een indrukwekkend hoog niveau. Met zinderende meesterwerken Untitled (Black Is) en Untitled (Rise) tekende het project van producer Inflo, zangeres Cleo Sol en hun artistieke bondgenoten, voor twee van de absolute hoogtepunten van popjaar 2020.

99 dagen online

In 2021 blijft het collectief imponeren. Dit voorjaar verscheen de ijzersterke single ‘Woman’ van Little Simz, waarop ze samenwerkte met Sol en Inflo, vooruitlopend op het album van de Britse rapster dat in september verschijnt. En nu is er SAULT’s vijfde sterke album in twee jaar tijd, Nine, dat 99 dagen online zal staan en dan van de streamingdiensten verdwijnt. De plaat is ook fysiek te verkrijgen en online te downloaden.

Dit relatief korte en wat schetsmatige aandoende album begint gruizig en groovend. ‘London Gangs’ is panisch en chaotisch als de straten zelf. In ‘Trap Life’ zingen lieflijke kinderkoortjes dat ze de politie niet vertrouwen. Het sterk gearrangeerde en prachtig soulvolle ‘Bitter Sweet’ gaat over het verlies van een partner aan het criminele straatleven.

De rauwe werkelijkheid wordt door SAULT in vervreemdend lieflijke en luchtige melodieën gegoten, op producties vol dissonante en vervormde geluiden, boeiende muzikale variaties en prachtige details, met sloganachtige zinnen die als mantra’s herhaald worden, humoristische wendingen en documentaire-achtige voice-overs. Explosief en beklemmend – maar evengoed grappig en sprankelend creatief. Wat een oeuvre. Wat een groep.

Album SAULT - Nine ●●●●●