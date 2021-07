Opnieuw problemen rond Haags cultuurcomplex Amare

De toekomstige gebruikers van het nieuwe Haagse cultuurcomplex zijn niet akkoord gegaan met de oplevering van het gebouw. Vanaf deze donderdag zouden het Residentie Orkest, het Koninklijk Conservatorium en het Nederlands Dans Theater hun intrek nemen in Amare.

Maar in een brief aan de gemeenteraad schrijven wethouder Anne Mulder (Financiën en Stadsontwikkeling, VVD) en Robert van Asten (Cultuur, D66) dat zij bericht hebben gekregen van de vier kunstinstellingen dat zij dit nog niet zullen doen. De gemeente heeft daarom zelf de oplevering van het gebouw ook nog niet aanvaard.

De reden daarvoor houden de wethouders geheim „om de contractuele positie van de gemeente niet te schaden”. Als de aannemer het complex niet op 1 juli zou opleveren, zou een boeteclausule ingaan.

Duizenden klachten

De wethouders willen de klachten van de instellingen, die in de duizenden zouden lopen, zelf nog nader bestuderen. De vraag is of dat gaat om afwerkingsdetails of om structurele kwesties. Volgens Omroep West zou er ook een discussie zijn over de veiligheid van het gebouw.

Een woordvoerder van de gemeente zegt: „We zitten in de formele afhechting van de oplevering. We toetsen nu of het gebouw voldoet aan enerzijds het programma van eisen, en anderzijds of de restpunten die de cultuurinstellingen naar voren hebben gebracht het gebruik van het gebouw in de weg staan.”

Het Residentie Orkest repeteerde vorige maand voor het eerst in Amare, dat naast het Haagse gemeentehuis ligt. Aankomend chef-dirigent Anja Bihlmaier zei toen tegen NRC: „Deze zaal klinkt heel helder.” De kaartverkoop voor eerste voorstellingen is al begonnen. De officiële opening staat gepland voor november.

De bouw van Amare kampt al sinds de conceptie met vertraging. Oorspronkelijk zou het 223 miljoen euro kostende gebouw in januari worden opgeleverd. Die datum werd al verschoven naar mei. Over een nieuw cultuurcomplex debatteert Den Haag al sinds 2008. Het project werd in 2010 afgeblazen en daarna in 2014.

