Ook zesde etappe Tour de France voor Mark Cavendish

Mark Cavendish heeft ook de zesde etappe van de Tour de France gewonnen. De grotendeels vlakke rit ging van Tours naar Châteauroux over ruim 160 kilometer. De 36-jarige Brit van Deceuninck - Quick-Step won dinsdag al de vierde etappe en was donderdag opnieuw de snelste in de massasprint.

Cavendish troefde de Belg Jasper Philipsen en de Fransman Nacer Bouhanni af. Het was zijn 32e ritzege in de Tour. Lang reden de Belg Greg Van Avermaet en de Duitser Roger Kluge vooruit, tot zij ruim 2 kilometer voor de finish werden ingelopen. De leiderstrui blijft in handen van Mathieu van der Poel. De Nederlander van Alpecin-Fenix heeft in het klassement 8 seconden voorsprong op de Sloveen Tadej Pogacar, de winnaar van de Tour van vorig jaar.

Vrijdag volgt de langste rit van deze Tour over ruim 249 kilometer. In de slotfase liggen tal van hellingen in het heuvelland van de Morvan.

(ANP)