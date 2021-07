OM eist 16 jaar cel tegen Martien R. voor drugs- en wapenhandel

Het Openbaar Ministerie heeft donderdag 16 jaar cel geëist tegen de van wapen- en drugshandel verdachte Martien R. uit Oss. Het OM ziet hem als een „beroepscrimineel pur sang” die handelde in wapens en drugs.

Tegen dertien andere verdachten, onder wie acht familieleden, volgen in de loop van de ochtend eisen. Het is het grootste drugsproces ooit in Brabant. Het OM verdenkt ze van het lidmaatschap van een criminele organisatie die tussen 2017 en 2019 betrokken was bij de handel in harddrugs en wapens. Ze worden verdacht van twee cocaïnetransporten van ruim 1.500 en 300 kilo, van witwassen en wapenbezit.

Een groot deel van de verdachten besloot in mei niet aanwezig te zijn bij het proces, omdat ze geen vertrouwen meer hadden in de rechtsgang. R. zei dat hij niet meer wilde deelnemen aan het „circus”. De rechtbank van Den Bosch besloot ondanks het terugtrekken van de verdachten het proces door te zetten.

