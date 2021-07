Noodweer van 18 juni zorgt voor 37 miljoen euro schade

Het noodweer dat op 18 juni over het land trok heeft voor zo’n 37 miljoen euro aan schade veroorzaakt. Dat blijkt donderdag uit een eerste schatting van het Verbond van Verzekeraars. Vooral in Leersum, Bergen en Alkmaar was de ravage groot.

Het Utrechtse Leersum werd op 18 juni getroffen door een zogenoemde valwind. Daarbij raakten negen mensen gewond, twee van hen moesten naar het ziekenhuis. Veel bomen waaiden om en huizen en auto’s raakten beschadigd. Het noodweer veroorzaakte daar voor 7,3 miljoen euro schade. In Hoogeveen was veel wateroverlast, dat kost de verzekeraars waarschijnlijk 3,9 miljoen euro. In de hele provincie Noord-Holland werd bij elkaar voor 11 miljoen euro aan schade opgetekend.

In totaal wordt zo’n 25 miljoen euro geclaimd op particuliere woonverzekeringen, de rest valt onder particuliere en zakelijke inboedel-, opstal-, auto- en motorverzekeringen. Stichting Salvage, dat namens verzekeraars eerste hulp verleent na calamiteiten zoals brand en extreem weer, moest vanwege het noodweer van 18 juni 114 keer bijstand verlenen.

Lees ook: In Leersum knakten de bomen als luciferhoutjes om. Wat was dit, een tornado?