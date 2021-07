Nissan bouwt batterijfabriek in Engeland, belooft duizenden banen

De Japanse autofabrikant Nissan investeert 1 miljard pond (zo’n 1,17 miljard euro) in een nieuwe Europese batterijfabriek in Sunderland, de Engelse stad waar het al sinds 1986 auto’s bouwt. Dat heeft operationeel directeur Ashwani Gupta dinsdag bekendgemaakt tijdens een persconferentie in de Britse fabriek. Het nieuwe complex levert volgens het bedrijf 6.200 nieuwe banen op bij Nissan en diens leveranciers.

De fabriek krijgt een productiecapaciteit van 9 gigawattuur (eenheid van energie, GWh), wat goed is voor zo’n honderdduizend voertuigen per jaar. Het Japanse bedrijf bouwt de fabriek in samenwerking met de Chinese accufabrikant Envision AESC, waar het deels eigenaar van is. Dat bedrijf maakte dinsdag bekend dat het samen met de Franse autofabrikant Renault een soortgelijke batterijfabriek bouwt bij de Noord-Franse stad Douai. Die batterijfabriek moet klaar zijn in 2024 en heeft dezelfde productiecapaciteit, die vervolgens moet oplopen naar 24 gigawattuur in 2030. Ter vergelijking: de nieuwe fabriek die autofabrikant Tesla momenteel bouwt in het Duitse Grünheide, nabij hoofdstad Berlijn, moet een capaciteit van 100 gigawattuur krijgen.

Nissan kondigde eind 2019 aan dat het in 2050 volledig klimaatneutraal wil zijn bij zijn Europese activiteiten. Volgens Gupta zijn elektrische auto’s een „cruciaal wapen in het gevecht tegen klimaatverandering” en moet de accufabriek in Sunderland, omgedoopt tot EV36Zero, het nieuwe centrum van elektrische-autoproductie in Europa worden. Het bedrijf zet samen met de gemeenteraad van Sunderland een lokaal elektriciteitsnetwerk op, waarbij de stroom volledig wordt opgewekt uit hernieuwbare energiebronnen zoals wind en zon. Aan het einde van 2023 wil Nissan van al zijn automodellen een elektrische variant kunnen aanbieden.