Niemand treurt zoals Menno de Bruyne

In de donkerbruine boekenkast van Menno de Bruyne, de naaste medewerker van SGP-leider Kees van der Staaij, staan drie delen van de Winkler Prins Encyclopedie: A-Amor tot en met Bab-Bin. De andere delen nam hij de afgelopen weken mee naar huis. Steeds twee of drie tegelijk, op de fiets. Voor zijn schilderijen, uit de late Romantiek en van de Haagse School, huurde hij een auto. In de gangkast staat oud servies van de Tweede Kamer dat hij in 2010 kocht bij een inzamelingsactie voor Haïti. Dat moet ook nog mee. „Of wil jij een bord waar Joop den Uyl misschien nog van heeft gegeten?”

Volgende week gaat de Tweede Kamer dicht voor een renovatie. De Kamerleden, de griffie en alle medewerkers verhuizen naar het vroegere ministerie van Buitenlandse Zaken aan de Bezuidenhoutseweg. Op z’n minst voor vijfenhalf jaar.

En niemand is daar zo treurig over als Menno de Bruyne.

Hij werkt al 37 jaar voor de SGP en als je hem ziet in zijn geruite jasje en met zijn geruite pet kun je je nauwelijks voorstellen dat hij ergens anders rondloopt dan op het eeuwenoude Binnenhof. Dat hij een encyclopedie hééft, is bijna vreemd: De Bruyne is het zelf. Hij weet vooral veel over politieke geschiedenis. Hij leidde zo’n tachtig- tot negentigduizend bezoekers rond in de Tweede Kamer.

De Winkler Prins kreeg hij van een medewerker van de griffie die óók veel liefde had voor geschiedenis en politiek. Hij leed aan aids, Menno de Bruyne was hem tot aan zijn dood blijven opzoeken. Vanuit zijn werkkamer kijkt De Bruyne uit op de ‘grafelijke zalen’: rond 1250 gebouwd in opdracht van de graven Willem II en Floris V. „De Lage Landen bij de zee”, zegt hij, „worden al sinds de Middeleeuwen bestuurd vanaf het Binnenhof. Of we nu een monarchie, een republiek of een graafschap waren.”

Maar vanaf volgende week dus niet meer.

In mei is Menno de Bruyne gaan kijken in het oude ministerie van Buitenlandse Zaken. „Het was nog erger dan ik dacht.” Beton, tl-buizen, nauwelijks daglicht. „Ik mag van geluk spreken dat ik uitzicht krijg op het Malieveld. De meesten kijken uit op muren van andere kantoren.” De Bruyne hoorde dat er plannen zijn om het gebouw meer kleur te geven. Hij vindt dat ik dat moet opschrijven. Maar a-historisch blijft het.

In zijn bureaula ligt een flesje met mestkorrels. Midden jaren tachtig kregen de Kamerleden dat van CDA-minister Gerrit Braks: korrels waren dé oplossing voor het mestoverschot. „Als het me hier te gortig wordt”, zegt De Bruyne, „draai ik het open om de landlucht op te snuiven.” Hij is een boerenzoon uit Zeeland.

Als de Tweede Kamer terug is op het Binnenhof, is hij met pensioen. Hij had misschien nu al willen stoppen met werken, maar dan redt hij het financieel niet. Dus vindt hij dat hij moet stoppen met „mokken”. De mestkorrels verhuizen mee.