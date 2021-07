Netflix zoekt met scenarioprijs nieuwe generatie schrijvers uit Nederland

En dan zit je opeens in de vergaderzaal die ze ‘The Irishman’ noemen. Alle ruimtes in het Amsterdamse kantoor van Netflix zijn vernoemd naar eigen producties van de streamingdienst, waaronder de Martin Scorsese-film over getormenteerde maffiamannen aan het einde van hun leven. Op deze laatste avond van juni zitten hier twee schrijftalenten die juist aan het begin van hun carrière staan. Joosje Duk (26) en Elvira Porcedda (28) hebben net te horen gekregen dat ze de winnaars zijn van een wedstrijd die door de Nederlandse tak van Netflix is opgezet: de New Voices scriptwedstrijd, een zoektocht naar een nieuwe generatie scenarioschrijvers.

Janey van Ierland (Manager Film Acquisitions Benelux) zag 550 aanmeldingen binnenkomen, koos de winnaars en schuift ook aan om uit te leggen waarom deze wedstrijd volgens haar nodig was. „We hebben een hele mooie schrijverspoule in Nederland, maar geen grote. Er is behoefte aan nieuwe stemmen. We dachten: hoe vinden we die? Waar zitten ze verstopt? Daarom gooiden we de deuren open, iedereen met een goed idee kon zich melden, ervaring was geen vereiste.”

Het van oorsprong Amerikaanse Netflix is beschikbaar in ruim 190 landen en maakt in steeds meer van die landen eigen ‘originals’, van Spanje tot Zuid-Korea. Ook in Nederland wordt de productie van eigen films en series opgevoerd (de Vlaams-Nederlandse misdaadserie Undercover is tot nu toe de grootste hit). Het is dus zaak om genoeg creatieve makers te vinden. De afgelopen jaren hebben partijen als de NPO en Videoland van het maken van hoogstaand Nederlands drama ook een prioriteit gemaakt, dus de lat komt hoger te liggen.

De twee winnende filmscripts, Een en een is drie van Duk en Twin Flame van Porcedda, zijn beloond met 25.000 euro. De twee winnaars gaan nu een nieuw traject in. De intentie is om uiteindelijk twee scripts te ontwikkelen tot een Netflix Original. Vijf andere deelnemers kregen prijzen van 5.000 tot 2.500 euro. Op hun scripts neemt Netflix een optie voor verdere ontwikkeling. Dat wil zeggen dat Netflix er op een later moment nog voor kan kiezen ze te produceren.

Van de zeven uitgekozen scripts zijn zes geschreven door vrouwen. Dat was niet bewust, maar Van Ierland werd er wel blij van. Waar moet een script anno 2021 aan voldoen volgens haar? „We willen graag nieuwe verhalen op het scherm zien, iets origineels. Diversiteit en inclusiviteit zijn belangrijk.”

Authentieke seksuele beleving

Duk schreef voor de wedstrijd een ‘anti-romcom’ over een burgerlijk stel dat besluit om een trio te doen met een mondige klimaatactiviste. De vrouw in de relatie komt voor het eerst klaar dankzij de derde persoon, iets wat nogal wat ongemak oplevert. Duk mist in het romcom-genre een realistische afspiegeling van de seksuele beleving van jonge vrouwen. „Dat zie je niet vaak op een herkenbare manier terug. Het lijkt mij leuk om iets authentieks aan het genre toe te voegen, vanuit mijn eigen wereld. Over jong zijn en communicatie over seks. Tussen vriendinnen is praten over seks makkelijk, in relaties vaak heel moeilijk.”

Van Ierland: „Vrouwelijke seksualiteit is onderbelicht in mainstream films. En verhalen over de vrouwelijk psyche worden vaak door mannen geschreven. Daar heb ik steeds meer moeite mee.”

Duk: „Voor mannen, vrouwen en iedereen ertussenin is het een leuke uitdaging om die status quo te bevragen, zonder cynisch te worden. Hoe kunnen we een breed publiek met dit soort films bereiken?”

Porcedda won met een coming of age-verhaal met science fiction-elementen over een wereld waarin portalen leiden naar een parallel universum waar je automatische gelukkig bent. De band tussen twee beste vrienden wordt getest wanneer één van hen naar de andere wereld wil vertrekken en de ander wil achterblijven. Porcedda vertelt dat ze zichzelf en haar omgeving wil herkennen in haar werk, zonder dat het er expliciet over afkomst gaat. „Inclusiviteit is altijd de standaard”, zegt ze. „Ik schrijf over wie ik ben en de mensen met wie ik ben opgegroeid. En dat zijn geen witte mensen. Voor makers van kleur is het vanzelfsprekend dat je een diverse wereld ziet. Het script gaat over mens zijn en jezelf vinden.”

In de eindfase van de wedstrijd werd de scenario’s in vier maanden, een relatief korte tijd, met een scriptcoach uitgewerkt. „Ze kwamen echt in een snelkookpan terecht”, aldus Van Ierland. Duk, grappend: „En nu hebben we allemaal een burnout.”

Overige winnaars Scripts van Samya Hafsaoui, Luca Izeboud en Shanice Kamminga wonnen een bedrag van 5.000 euro. Naast de vijf winnaars ontvingen twee scripts, van Dorothee de Rooy en Yücel Kopal, een ‘special mention’ en ieder 2.500 euro. Netflix neemt een optie op alle scripts voor verdere ontwikkeling.