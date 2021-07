Martina en Oldenbeuving dragen Nederlandse vlag voor opening Olympische Spelen

Sprinter Churandy Martina en skateboardster Keet Oldenbeuving dragen vrijdag 23 juli de Nederlandse vlag tijdens de openingsceremonie van de Olympische Spelen in Japan. Dat heeft sportkoepel NOC-NSF donderdag bekendgemaakt. De 36-jarige Martina gaat voor de vijfde keer naar de Olympische Spelen, de 16-jarige Oldenbeuving voor het eerst. De Curaçaoënaar Martina stelde eerder in een interview in NRC dat de kans groot is dat hij na de Spelen in Tokio stopt.

Voor het eerst mogen landen die meedoen aan de Spelen dit jaar hun vlag laten dragen door niet één, maar twee sporters, zo bepaalde het Internationaal Olympisch Comité (IOC) vorig jaar. Het duo moet wel bestaan uit een man en een vrouw; zo zou het comité gendergelijkheid willen stimuleren.

Landen mogen zelf beslissen of ze gebruikmaken van de versoepelde regeling. „Churandy en Keet schuif ik heel graag naar voren als de boegbeelden van onze ploeg”, aldus Pieter van den Hoogenband, chef de mission van het Nederlandse team voor de Spelen. „Een routinier en een rookie samen als inspiratie voor ons team en Nederland.” Vijf jaar geleden, tijdens de opening van de Spelen in Rio de Janeiro, droeg springruiter Jeroen Dubbeldam de vlag.

NOC-NSF stuurt dit jaar 292 sporters, inclusief reserves, naar de Spelen. Dat is een record; de grootste ploeg die tot nu eerder afreisde was die van Beijing, in 2008. Toen deden er 240 sporters mee. Dit jaar bestaat de Nederlandse ploeg uit meer vrouwen mee dan mannen, al heeft de sportkoepel de precieze verdeling nog niet bekendgemaakt. NOC-NSF maakt later deze maand de exacte samenstelling van het team bekend. Aan 34 van de 50 Olympische disciplines doen Nederlandse sporters mee.

Lees ook: Churandy Martina: ‘Als je meer geld wilt, ga je foute dingen doen’