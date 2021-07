‘Lucky loser’ Van de Zandschulp strandt in tweede ronde Wimbledon

Tennisser Botic van de Zandschulp is in de tweede ronde van Wimbledon uitgeschakeld. Hij verloor donderdag van Matteo Berrettini. De Italiaanse nummer 7 van de plaatsingslijst won in drie sets, 6-3 6-4 7-6 (4) van de Nederlander.

Bij zijn debuut in het hoofdtoernooi van Wimbledon had Van de Zandschulp in de eerste ronde de Fransman Grégoire Barrère verslagen. Berrettini is dit seizoen in vorm op gras: hij won twee weken gelijken ook het ATP-toernooi van Londen. Het toernooi bij de Londense Queen’s Club wordt gezien als voorbereiding op Wimbledon - maar daar had de Italiaan toch twee uur en veertien minuten nodig om Van de Zandschulp te verslaan. In de derde set had de Nederlander zelfs meerdere breekpunten, maar steeds reageerde zijn tegenstander adequaat. Bij 6-4 in de tiebreak benutte de favoriet zijn eerste matchpoint.

Van de Zandschulp, de nummer 139 van de wereld, was als zogenoemde ‘lucky loser’ tot het evenement toegelaten. Hij was aanvankelijk in de kwalificaties uitgeschakeld.

Dubbelspel

Eerder op donderdag kwamen Nederlandse tennissers in actie in het dubbelspel tijdens Wimbledon. Robin Haase haalde met partner Andrey Golubev de tweede ronde van het mannendubbel, door het duo Marcelo Demoliner en Santiago Gonzalez te verslaan (6-7(6), 6-4, 6-4). In het vrouwendubbelspel wist ook Arantza Rus door te stoten met Viktoria Kuzmova, na winst tegen de Britse speelsters Namoi Broady en Jodie Anna Burrage (6-2, 7-6(3)). (ANP)