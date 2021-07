KNMI: warmste juni sinds 1901

Juni 2021 was de warmste juni sinds 1901. Dat heeft het KNMI berekend. Volgens het weerinstituut kwam de gemiddelde temperatuur afgelopen juni uit op 18,2 graden, normaal gesproken is dat 16,2 graden. Het record uit juni 2019 van 18,1 graden is hiermee verbroken. Het KNMI meet de gemiddelde temperaturen sinds 1901.

In De Bilt werd op 17 juni met 30,8 graden de eerste officiële tropische dag van het jaar gemeten, een dag eerder werden er regionaal al tropische temperaturen van boven de 30 graden gemeten. Juni klokte uiteindelijk 247 zonuren, normaal is dat 214 uur.

Ondanks het hitterecord viel ook veel neerslag, vooral aan de kust. In het noordwesten viel tussen de 170 en 195 millimeter water uit lucht, normaal gesproken is dat tussen de 55 en 65 millimeter. In het midden van het land regende het juist minder: normaal gesproken ligt de neerslag in een gemiddelde junimaand op 70 millimeter, nu was dat tussen de 45 en 65 millimeter.

Er werd in de maand juni twee keer code oranje afgegeven. Op 18 juni gold dit voor het hele land, op 29 juni kreeg Limburg code oranje vanwege hevige regenval.

Klimaatverandering

Peter Siegmund, klimaatexpert bij het KNMI, denkt dat we vaker te maken krijgen met hittegolven en dat hitterecords als gevolg daarvan sneller zullen sneuvelen. „We breken sowieso meer warmterecords dan kouderecords, simpelweg omdat het steeds warmer wordt. Dat is het gevolg van klimaatverandering.” Het weerinstituut ziet dat de gemiddelde temperatuur in Nederland de afgelopen dertig jaar met 1,1 graad is gestegen. Ook is het aantal tropische dagen toegenomen en is het in de zomer en de winter meer gaan regenen.

De klimaatverandering in Nederland is volgens Siegmund voor ongeveer de helft te wijten aan het gedrag de mens, bijvoorbeeld door het gebruik van fossiele brandstoffen. „Van alle klimaataspecten is hitte de gevaarlijkste”, weet de klimaatexpert, „dus daar maak ik me wel zorgen over.” Hij verwijst daarbij naar de hittegolf in 2019, toen zomerse temperaturen in combinatie met Saharalucht in Nederland voor een paar extreem warme dagen zorgden.

Of de opwarming van het klimaat in de toekomst sneller zal gaan vindt Siegmund moeilijk te zeggen, maar: „we zien de trend in de extremen twee keer zo snel gaan. De warme dagen worden steeds sneller warmer, maar de koude extremen worden ook steeds sneller minder koud.”