HEMA sluit winkels in Verenigd Koninkrijk, richt zich weer op Benelux en Frankrijk

Warenhuisketen HEMA trekt zich de komende maanden volledig terug uit het Verenigd Koninkrijk, waar het zes winkels heeft. Het bedrijf wil al die winkels aan het eind van de zomer gesloten hebben, meldt het donderdag in een persbericht.

De nieuwe Hema-topvrouw Saskia Egas Reparaz zegt het jammer te vinden dat het bedrijf afscheid moet nemen van collega’s en klanten in het Verenigd Koninkrijk. „HEMA is in 2014 in het Verenigd Koninkrijk gestart als onderdeel van de toenmalige strategie om uit te groeien tot een internationaal merk. We hebben echter nooit een solide positie in de Engelse markt weten op te bouwen”, aldus de 47-jarige Egas Reparaz, die afkomstig is van drogisterijketen Etos en sinds 1 juni HEMA leidt. Zij wil zich met het bedrijf de komende jaren richten op groei in de „kernmarkten”.

Dat zijn Nederland, België, Luxemburg en Frankrijk, laat het bedrijf desgevraagd weten. „Daar zijn we ook het grootst”, aldus een woordvoerder van het bedrijf. „De nieuwe eigenaren en het bestuur hebben vanaf dag één gezegd dat zij willen groeien in deze markten, in plaats van versnipperd te zijn.” Daarmee draait het bedrijf de strategie van voormalig topmannen Tjeerd Jegen (2015-2021) en Ronald van Zetten (2003-2015) weer terug. Zij wilden juist internationaal groeien met het Nederlandse winkelconcept.

HEMA, dat in totaal achthonderd winkels heeft, bekijkt de komende tijd of het filialen in landen zoals Oostenrijk en Spanje ook sluit. Het bedrijf maakte in het roerige jaar 2020, waarin het last had van de coronabeperkingen en verwikkeld zat in een overnamestrijd, een nettoverlies van ruim 214 miljoen euro. HEMA is sinds december weer in Nederlandse handen, toen de supermarktfamilie Van Eerd (Jumbo) en investeerder Parcom instapten en de schuldenlast van het bedrijf terugbrachten van 800 miljoen euro naar 300 miljoen euro.