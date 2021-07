GroenLinks-Kamerlid Ellemeet loopt weg uit debat over terughalen IS’ers

Opnieuw is de voorzitter van de Tweede Kamer gebotst met fracties in de Tweede Kamer over de ordehandhaving tijdens een debat. Het GroenLinks-Tweede Kamerlid Corinne Ellemeet verliet woensdag onder formeel protest een debat over de terugkeer van IS-terroristen uit Syrië. Kort daarvoor was zij in aanvaring gekomen met waarnemend Tweede Kamervoorzitter Martin Bosma (PVV), die Vera Bergkamp (D66) verving.

Van links tot rechts vonden Kamerleden dat waarnemend voorzitter Bosma zijn partijgenoot Gidi Markuszower had moeten terugfluiten, toen die minister Sigrid Kaag (Buitenlandse Zaken, D66) ervan beschuldigde dat zij „allemaal terroristen om zich heen wil”. Toen Bosma dat weigerde - hij vond dat Markuszower geen grenzen had overschreden en gebruik had gemaakt van van zijn recht op vrijheid van meningsuiting - verliet Ellemeet de zaal. Ze kondigde daarna aan dat zij een formele klacht over Bosma had ingediend bij het presidium, het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer.

Kritiek Kamerleden

Vanuit de Kamer klonk flinke kritiek op de woordkeuze van Markuszower en de reactie van Bosma daarop. Tunahan Kuzu (Denk) vond de uitspraken „walgelijk en abject” en ook gevaarlijk voor de persoonlijke veiligheid van Kaag. Mirjam Bikker (ChristenUnie) vond het PVV-optreden „buiten de orde”. „Over the top”, oordeelde ook Joost Eerdmans (JA21). Kees van der Staaij (SGP) had het over „giftige uitspraken”. Maar behalve Ellemeet liep er verder niemand weg uit het debat.

„Het gaat om het principe”, zei Ellemeet achteraf. „Je moet een hard debat kunnen voeren, maar er zijn grenzen. Er was hier sprake van een persoonlijke aanval op een bewindspersoon die te gast is in ons huis. Ik vind dat wij dan een voorzitter moeten hebben die ingrijpt. En dat is niet gebeurd.”

Volgens waarnemend Kamervoorzitter Bosma is het moeilijk te beoordelen wat „een persoonlijke aantijging” is, zei hij in het debat toen Ellemeet al vetrokken was. Vorige maand kwam Kamervoorzitter Vera Bergkamp in botsing met een deel van de Tweede Kamer toen fractieleden van Forum voor Democratie zich niet hielden aan het mondkapjesgebod en geen anderhalve meter afstand hielden.

Door Stéphane Alonso en Jos Verlaan