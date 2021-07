Franse regering moet binnen 9 maanden extra klimaatmaatregelen nemen

De Franse regering krijgt negen maanden de tijd om aanvullende maatregelen te nemen om haar klimaatdoelstellingen te halen. Dat heeft de Franse Raad van State donderdag bepaald, melden Franse media. Als de gestelde deadline van 31 maart 2022 niet wordt gehaald volgen mogelijk boetes. Frankrijk wil de eigen uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met 40 procent verminderen ten opzichte van de uitstoot in 1990.

In november kreeg de Franse overheid van de Raad al drie maanden de tijd om aan te tonen dat ze een klimaatbeleid voert dat de doelstellingen gaat halen, maar acht maanden later ziet het orgaan weinig verbetering. Uit cijfers blijkt volgens de Raad dat het tempo van de daling van de uitstoot van broeikasgassen tussen 2015 en 2018 veel te laag lag om die doelstelling nog te halen. De daling van de uitstoot in 2019 vindt de Raad „beperkt” en die van 2020 „niet significant, omdat de economische activiteit is verminderd door de gezondheidscrisis”.

De zaak was in 2019 aangespannen door de gemeente Grande-Synthe, aan de Noord-Franse kust, waar de plaatselijke overheid zich bedreigd voelt door de stijging van de zeespiegel. De staat moet van de Raad ook 5.000 euro betalen aan de gemeente.

De uitspraak komt een dag na de publicatie van het jaarverslag van de Franse Hoge Raad voor het Klimaat, waarin het klimaatbeleid van de regering werd bekritiseerd. De Europese Unie heeft haar klimaatdoelstellingen onlangs aangescherpt en wil tegen 2030 de netto-uitstoot met zeker 55 procent naar beneden hebben gebracht.