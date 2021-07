Familiebedrijf Trump en boekhouder aangeklaagd wegens belastingfraude

Het familiebedrijf van de Amerikaanse oud-president Donald Trump en de financieel directeur van het concern zijn donderdag in New York aangeklaagd voor jarenlange belastingfraude. Het is een opzienbarende juridische stap tegen de Trump Organization, die volgt op een strafrechtelijk onderzoek van ruim twee jaar door de New Yorkse officier van Justitie Cyrus Vance.

Het privé-bedrijf en financieel topman Allen Weisselberg worden ervan beschuldigd vijftien jaar op systematische wijze belastingfraude, diefstal en valsheid in geschrifte te hebben gepleegd. Delen van het inkomen van topfunctionarissen in het bedrijf, zoals vergoedingen voor huur, bedrijfsauto’s en collegegeld, zouden buiten de boekhouding zijn gehouden en zo zijn verzwegen voor de Amerikaanse belastingdienst.

Weisselberg, een loyale zakelijke bondgenoot van Trump, zou zelf belasting hebben ontdoken op 1,7 miljoen dollar aan inkomen. Onderdeel daarvan was het gratis gebruik van een appartement in New York door een zoon van Weisselberg – verborgen inkomen dat volgens de wet had moeten worden opgegeven als belastbaar inkomen.

De 73-jarige Weisselberg, die sinds 48 jaar voor het vastgoedconcern van Trump werkt, meldde zich eerder op de dag bij de rechtbank in Manhattan en werd later in handboeien naar de rechtszaal gevoerd. Hij is vrijgelaten maar moest zijn paspoort inleveren. Weisselberg en advocaten van het bedrijf ontkenden de aanklachten. Trump was niet aanwezig in de rechtszaal.

Druk om te getuigen

Aanklagers zijn erop uit om de financiële topman, die de fiscale strategieën van het bedrijf als geen ander kent, onder druk te zetten om tegen Trump te getuigen over mogelijke andere kwesties. Zo doen aanklagers, in samenwerking met de minister van Justitie van de staat New York, Letitia James, ook onderzoek naar een vermeende strategie van het vastgoedbedrijf om de waarde van bezittingen om fiscale redenen structureel te laag voor stellen.

Weisselberg heeft echter nog geen bereidheid getoond om samen te werken met de aanklagers. Via zijn advocaten liet hij weten zich tegen de aanklachten te zullen verdedigen bij de rechter. Volgens de Trump Organization wordt de boekhouder gebruikt als een „pion bij een poging van verschroeide aarde om de voormalige president te schaden.” Trump noemt het onderzoek van Vance, een Democraat, een politiek gemotiveerde „heksenjacht”.

Het is ongebruikelijk in de VS dat een bedrijf strafrechtelijk wordt vervolgd voor fiscale zaken. Doorgaans worden belastingkwesties via burgerlijke rechters afgehandeld – waar veroordelingen kunnen leiden tot boetes, maar niet tot celstraffen. Advocaten van de Trump Organization betogen daarom dat de zaak bij de burgerlijke rechtbank thuishoort.

Trump is niet persoonlijk in staat van beschuldiging gesteld in verband met enig misdrijf. Hetzelfde geldt voor zijn twee oudste zoons, Don Jr. en Eric Trump, die het bedrijf leiden sinds Trump president werd, en zijn oudste dochter Ivanka, een voormalige topbestuurder ervan. Het is onduidelijk of er aanklachten tegen hen in het verschiet liggen, bijvoorbeeld als Weisselberg zwicht om onder een mogelijke celstraf uit te komen.

Imagoschade

Niettemin zijn de aanklachten tegen het familieconcern, dat door Trump werd gebruikt als springplank voor nationale roem en uiteindelijk voor het Witte Huis, een klap voor de ex-president. Het vastgoedbedrijf, dat onder meer kantoorgebouwen, golfresorts en hotels omvat, heeft door het bewogen einde van Trumps ambtstermijn zware imagoschade opgelopen. Met name de bestorming van het Capitool op 6 januari door Trump-aanhangers, die de bekrachtiging van de verkiezingszege van zijn tegenstander Joe Biden wilden verhinderen, hebben het aanzien van het concern aangetast, waarop banken en zakelijke partners het bedrijf de rug toekeerden. Juridische aanklachten verergeren die positie alleen maar verder.

Aan de andere kant zijn de aanklachten volgens sommige waarnemers minder zwaar van aard dan ze na een strafrechtelijke onderzoek van ruim twee jaar zouden hebben verwacht. Vance heeft na een jarenlange strijd in februari toegang gekregen tot jaren aan belastingaangiften van Trump, en documentatie van zijn accountantsfirma, Mazars USA. Politiek gezien kan Trump op de beschuldigingen wijzen als teken dat hij het slachtoffer is van oneerlijke vervolging.

