Éric Zemmour, de mogelijke kandidaat voor het Elysée die links én rechts angst inboezemt

Als guerrilla-reclamecampagne is het een van de betere. Sinds maandag zijn in heel Frankrijk verkiezingsborden, bedoeld voor de regionale verkiezingen van 20 en 27 juni, volgeplakt met één en dezelfde affiche: „Zemmour président.” Zemmour, dat is Éric Zemmour, 62, de controversiële rechtse journalist en polemist over wie al maanden wordt gefluisterd dat hij in 2022 een gooi naar het presidentschap wil doen.

Vijfhonderd militanten van een beweging die zichzelf „Génération Z” noemt, hebben in 86 departementen tienduizend affiches opgeplakt. Génération Z omschrijft zichzelf als de jeugdbeweging achter de kandidaat Zemmour, ook al heeft die nog niet officieel gezegd dat hij meedoet aan de verkiezingen. Behalve dat zij actief zijn op sociale media, organiseren de militanten ook „zapéros” waarbij zij gezellig samen kijken naar Face à l’Info, het dagelijks tv-programma van Zemmour op zender CNews.

Voor zijn uitspraken in dat programma zijn Zemmour en de zender bij herhaling veroordeeld wegens aanzetten tot haat jegens moslims. In maart dit jaar kreeg CNews nog een boete van 200.000 euro opgelegd door de Franse mediaraad, nadat Zemmour over alleenstaande minderjarige vreemdelingen had beweerd dat het allemaal „dieven, moordenaars en verkrachters” zijn. In 2018 werd Zemmour zelf veroordeeld nadat hij had gezegd dat „alle moslims, wat zij ook zeggen” de jihadisten achter de aanslagen in Frankrijk als „goede moslims” beschouwen. In 2011 werd hij veroordeeld omwille van zijn uitspraak dat „werkgevers het volle recht hebben om Arabieren en zwarten te weigeren”.

Omvolkingstheorie

Dat de postercampagne vlak na de regionale verkiezingen plaatsvindt, is niet toevallig. Het radicaalrechtse Rassemblement National van Marine Le Pen zette daar een bijzonder slecht resultaat neer en binnen de partij wordt gegromd dat Le Pen, in haar pogingen om een breder publiek aan te spreken, haar eigen achterban uit het oog is verloren.

Zemmour bedient die achterban op zijn wenken. Hij haalt regelmatig de extreem-rechtse theorie van le grand remplacement (de grote omvolking) aan, volgens welke de autochtone Franse bevolking plaats moet maken voor migranten. Zijn laatste boek, Le suicide français (de Franse zelfmoord), was een bestseller.

De affiches waren niet de enige reden waarom Zemmour deze week in de actualiteit was. Zijn uitgever, Albin Michel, liet dinsdag weten dat het Zemmours volgende boek niet gaat publiceren. Niet omwille van zijn controversiële uitspraken over moslims en migranten, wel omwille van zijn presidentiële ambities. Die zouden niet verenigbaar zijn met de redactionele lijn van Albin Michel. Zemmour ontkent dat hij in een gesprek met zijn uitgever zou gezegd hebben dat hij zich kandidaat gaat stellen.

Het is niet de eerste keer dat Zemmour zijn ambities ontkent, en de Franse media zien daar een strategie in. Want zodra Zemmour zich officieel kandidaat stelt, verliest hij zijn spreekbuis als journalist. De journalistenvereniging van Le Figaro heeft begin juni gezegd dat indien Zemmour inderdaad kandidaat is, hij zijn wekelijkse column in die krant moet opgeven.

De journalisten van Le Figaro hebben al eerder geprobeerd om Zemmour uit hun kolommen te weren. In 2009 hadden zij zijn ontslag geëist. Zemmour verdween toen uit de politieke redactie van Le Figaro maar hij werd opgevist door het nog rechtser georiënteerde Figaro Magazine.

Terwijl Zemmour zelf blijft ontkennen, is er wel een heel universum van sociale media-accounts en websites ontstaan die heel actief zijn kandidatuur steunen. Eén daarvan, de website jesignepourzemmour.fr, is een petitie die vraagt dat Zemmour in 2022 meedoet aan de presidentsverkiezingen. Volgens de Franse media schuilen achter die website de radicaalrechtse burgemeesters van Béziers en Orange, Robert Ménard en Jacques Bompard.

Een ander collectief dat zich „Les femmes avec Zemmour” (vrouwen voor Zemmour) noemt, dook al in april op her en der in Frankrijk. Zij kopiëren de tactiek van de Franse feministen, die in Parijs en elders al jaren illegale plakcampagnes doen tegen femicide, verkrachting en seksuele intimidatie.

Ongewenste aanrakingen

Zemmour ligt juist op dat vlak onder vuur. De website Mediapart heeft in mei een dossier gepubliceerd waarin zes vrouwen Zemmour beschuldigen van ongewenste aanrakingen en seksueel getint taalgebruik. Het gaat inmiddels om acht vrouwen.

Die zaak kwam op gang door een ander affiche. Gaëlle Lenfant, een linkse politicus in Aix-en-Provence, was gechoqueerd door een enorme poster van Zemmour die eind april in de stad was aangebracht met de vermelding „2022” en het adres van de website jesignepourzemmour.fr. De affiche deed Lenfant besluiten om een boekje open te doen over een ontmoeting met Zemmour in 2004 of 2006, toen hij haar ongewenst op de mond zou hebben gekust.

Dat Zemmour officieel nog geen kandidaat is, heeft de Franse media er overigens niet van weerhouden om alvast te peilen naar zijn kansen. Volgens een peiling van Ifop voor het weekblad Le Point kan Zemmour in de eerste ronde 5,5 procent van de stemmen krijgen.

Dat lijkt niet veel, maar het vreet wel aan de marge van de andere kandidaten op rechts, in de eerste plaats Marine Le Pen. Volgens de laatste peiling van BFMTV zou president Macron 29 tot 31 procent behalen in de eerste ronde, Le Pen 23 tot 25 procent. Links maakt geen kans, tenzij het zich kan verenigen rond één kandidaat, en de meest populaire kandidaat van conservatief rechts, Xavier Bertrand, peilt zo’n 14 procent. De deelname van Zemmour kan het plaatje op rechts verstoren.

„Zemmour mag niet de Taubira van rechts worden,” zei Le Pen daar onlangs zelf over, verwijzend naar de links-radicale Christine Taubira, van wie de kandidatuur in 2002 ervoor zorgde dat Lionel Jospin, de kandidaat van de socialisten, de eerste ronde niet overleefde.

