In de bibliotheek, toen alles nog gewoon was. „Helaas, meneer, uw reservering is er nog niet, er staat alleen een Engels boek.” Toen ik zei dat ik ook een Engelstalig boek verwachtte, ging de medewerkster toch nog maar eens kijken. „Het klopt”, zei ze. „Dit boek is voor u. Zo zie je maar: je moet iemand nooit op het eerste gezicht beoordelen.”

