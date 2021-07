Duitse politie doet invallen bij motorclub Bandidos in grensstaten

De Duitse politie heeft in een aantal staten aan de grens met Nederland invallen gedaan bij panden van motorclub Bandidos. Dat meldt het Duitse ministerie van Binnenlandse Zaken, dat zegt een „dringend vermoeden” te hebben dat „het doel en de activiteiten van de vereniging in strijd zijn met het strafrecht”.

Het ministerie laat weten dat er wapens, munitie en contant geld in beslag zijn genomen, volgens Duitse media zijn ook motoren en drugs geconfisqueerd. Of er ook aanhoudingen zijn verricht is niet bekendgemaakt. Bij de acties waren zo’n 1.800 agenten op de been. In de staat Noordrijn-Westfalen vielen ongeveer 1.300 agenten binnen bij 86 panden, waaronder woningen en clubhuizen. In Nedersaksen, Thüringen, Hessen en Rijnland-Palts werden nog eens achttien panden onderzocht.

Lees ook: De emblemen zitten verborgen onder de Harley-jasjes

Bandidos Nederland

De motorclub Bandidos werd in 1966 in de Amerikaanse staat Texas opgericht. De Duitse tak van de club is volgens het Duitse ministerie van Binnenlandse Zaken sinds 1999 actief. Bandidos Holland werd eind 2017 als eerste Nederlandse motorclub door de rechter verboden, onder meer vanwege criminele activiteiten van leden. Ook de Nederlandse afdelingen van motorbendes Satudarah, No Surrender en de Hells Angels werden daarna verboden.

In 2020 besloot de Hoge Raad dat het Nederlandse Openbaar Ministerie de internationale tak van Bandidos niet kan verbieden, omdat niet aan te tonen valt dat er een internationale organisatie bestaat. Ook lokale afdelingen van de club vallen buiten het wettelijk verbod, omdat deze hun eigen organisaties vormen.