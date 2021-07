Dokter Quin als eigenaar van huisartsenpraktijken lijkt geen succesformule

Een nieuwe huisartsenketen zorgt voor onrust onder patiënten. Vaak hebben ze grote moeite om een afspraak te krijgen, wat kan leiden tot angstige situaties. „Ik had ernstige pijnklachten op de borst en werd pas na vier dagen teruggebeld”, vertelde een patiënt aan NRC.

De problemen doen zich voor bij de start-up Quin Dokters, die nu tien praktijken in bezit heeft met in totaal veertigduizend patiënten. Het is een bijzonder bedrijf, omdat het de huisartsenzorg vergaand wil digitaliseren, terwijl huisartenpraktijken meestal door de artsen zelf worden gerund. Het bedrijf zegt het werk van huisartsen zo gemakkelijker te willen maken en voelt zich onbegrepen.

De klachten gaan vooral over praktijken in Amsterdam en een in Puttershoek. NRC sprak met patiënten, huisartsen, Quin Dokters zelf en kreeg inzage in interne stukken.

Dat patiënten ontevreden zijn over Quin Dokters is online zichtbaar. Velen geven de praktijken in Amsterdam in reviews een zeer lage waardering. „Extreem slecht”, „waardeloos”, „een drama”, schrijven patiënten. „Als je een doodswens hebt, is dit echt een aanrader.”

Topman Bart Malenstein, oud-bestuurder van de Bergman Klinieken, erkent dat het met sommige Quin-praktijken „ontzettend slecht” gaat. „Ik kan het niet anders zeggen. Het is heel vervelend voor patiënten.”

Quin beoogt een werkwijze waarbij afspraken en diagnoses vaker digitaal plaatsvinden, op afstand dus. Om te laten zien dat het systeem werkt en de software te ontwikkelen, nam het bedrijf enkele huisartsenklinieken over. Achteraf bezien „niet de beste”, aldus Malenstein. Neem de Amsterdamse praktijken: pas na de overname bleek dat daar veel te weinig huisartsen werkten. De Inspectie voor Gezondheidszorg had hier al aangeklopt.

Ook elders lukt het Quin door het landelijke tekort niet om meer huisartsen aan te trekken. Het bedrijf heeft drie praktijken in Zuid-Holland en één in Twente. Diverse huisartsen van andere praktijken zeggen blij te zijn dat Quin probeert de huisartsenzorg op bepaalde plekken in stand te houden.

Vorig jaar was Quin nog van plan om een keten te bouwen voor vijfhonderdduizend patiënten. Inmiddels is de strategie omgegooid. Quin wil nu een 'digitale partner' zijn voor praktijken, geen eigenaar. Malenstein: „Inmiddels hebben wij geleerd: als de huisarts zijn praktijk verkoopt en vertrekt, gaat de ziel eruit.”