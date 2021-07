De series van week 26: Somos, Twin en Fear Street

Somos

Een Spaanstalige dramaserie waarin slachtoffers van de gewelddadige Mexicaanse drugsoorlog centraal staan. Het grensplaatsje Allende wordt op een dag overgenomen door het drugskartel Los Zetas. Een bloedbad volgt, met een dubieuze rol voor de Amerikaanse antinarcoticabrigade DEA. De serie is gebaseerd op het artikel ‘How the U.S. triggered a massacre in Mexico’ van journalist Ginger Thompson. Netflix, 6 afleveringen.

Twin

Kristofer Hivju (Beck, Game of Thrones) speelt een dubbelrol in deze Noorse misdaadserie. Eeneiige tweelingbroers Erik en Adam leiden totaal verschillende levens: Erik is een surfende vrijbuiter met schulden, Adam een succesvolle zakenman met een gezin. Tijdens een ruzie met zijn vrouw Ingrid komt Adam om het leven. Ingrid vreest een veroordeling voor moord en doet alsof Erik is overleden. Erik neemt daarna de identiteit van Adam over. Kan hij het leven van zijn broer overnemen? NPO Plus, 8 afleveringen.

Fear Street

Een filmtrilogie gebaseerd op de boeken van schrijver R.L. Stine (bekend van de Kippenvel-reeks). Een groep tieners ontdekt in 1994 waarom hun woonplaats al eeuwen wordt geteisterd door het kwaad. Deel 2 speelt in 1978 en deel 3 in 1666. Sadie Sink (Stranger Things) heeft een hoofdrol. De delen worden vanaf deze vrijdag wekelijks toegevoegd op Netflix.