Chinese president Xi belooft „volledige hereniging” met Taiwan bij jubileum CPC

China wil net als in Hongkong een einde maken aan het zelfbestuur van de democratische eilandstaat Taiwan. De Chinese president Xi Jinping beloofde donderdag tijdens de viering van het honderdjarig bestaan van de Communistische Partij van China (CPC) een „volledige hereniging” met Taiwan en waarschuwde en passant alle buitenlandse mogendheden die zich willen inmengen in het Chinese regeringsbeleid, meldt persbureau Reuters. „Alleen het socialisme kan China redden”, aldus Xi. Het Chinese volk zal volgens hem nooit toestaan ​​dat een buitenlandse macht hen zal intimideren, onderdrukken of onderwerpen.

Xi ziet het samenvoegen van het Chinese vasteland (de communistische Volksrepubliek China) met Taiwan (Republiek China) als een „historische taak” van zijn partij. „Alle zonen en dochters van China, inclusief landgenoten aan beide zijden van de Straat van Taiwan, moeten samenwerken en solidair voorwaarts gaan, en daarbij resoluut alle plannen voor de onafhankelijkheid van Taiwan vernietigen”, zei hij in een uur durende toespraak op het Tiananmen-plein in Beijing. China viert deze week het jubileum van de partij met grote militaire parades en tentoonstellingen. Onder een nieuwe termijn van partijleider Xi wil de partij van China een supermacht maken.

Bekijk ook: Chinese Communistische Partij viert 100-jarig jubileum in Beijing

De CPC ziet Taiwan als een ‘afvallige provincie’. Terwijl Taiwan zelf onder leiding van de in 2020 herkozen China-kritische president Tsai Ing-wen een internationaal erkende staat wil worden. Die erkenning krijgt Taiwan van veel landen, waaronder Nederland en België, tot op heden niet. Dit in tegenstelling tot de Verenigde Staten die onder voormalig president Trump de banden met Taiwan juist aanhaalden met onder meer wapenleveringen. Taiwan herhaalde donderdag in een reactie op Xi dat alleen de mensen van het eiland zelf beslissen over hun toekomst, en wees de Chinese druk nogmaals af. De „vreedzame” hereniging met Taiwan die de Chinese president in zijn toespraak beloofde, lijkt daarmee onwaarschijnlijk.

Het conflict tussen het Chinese vasteland en Taiwan hangt al decennia in de lucht en is nog eens extra aangewakkerd door de gang van zaken in Hongkong, een speciale administratieve regio van de Volksrepubliek China met tot voor kort een grote autonomie. De invoer van een nationale ‘Veiligheidswet’ medio 2020 maakt in rap tempo een einde aan fundamentele vrijheden in Hongkong, waar sindsdien activisten en journalisten zijn opgepakt.