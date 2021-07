Britney Spears blijft voorlopig onder toezicht van vader

De rechter in Los Angeles heeft een verzoek van popzangeres Britney Spears om haar vader Jamie te ontslaan als toezichthouder afgewezen. Dat melden Amerikaanse media donderdag. Spears wil haar vader kwijt als curator omdat hij volgens haar in die rol een negatieve invloed uitoefent op haar zakelijke- en privéleven.

Het gaat niet om de zaak van vorige week, die veel stof deed opwaaien omdat een emotionele Britney voor het eerst publiekelijk sprak over het curatorschap van haar vader. In november vorig jaar heeft haar advocaat een verzoek ingediend om het curatorschap van haar vader op te heffen en te laten overnemen door de financiële instelling Bessem Trust. Dat verzoek is afgewezen, maar de rechter heeft wel bepaald dat het bedrijf wordt toegevoegd als mede-curator.

The New York Times meldde in juni dat Britney al jaren in stilte probeert af te komen van het toezicht van haar vader. Tijdens een hoorzitting vorige week zei Britney dat het haar „meer slecht dan goed” doet. Ze stelde met haar vriend te willen trouwen en kinderen te krijgen, maar dat haar niet eens wordt toegestaan met hem in de auto te stappen. „Ik geloof echt dat dit curatorschap een vorm van misbruik is.”

De vader van Britney is sinds 2008 haar toezichthouder, nadat ze publiekelijk een inzinking kreeg. Ze bleek psychische problemen te hebben. In 2019 is ze opgenomen in een kliniek, nadat ze instortte voor een optreden in Las Vegas. Zelf zegt ze dat het komt omdat ze in die periode werd gedwongen verdovende middelen te slikken. Sindsdien weigert ze op te treden. Vader Jamie heeft een onderzoek aangekondigd naar die claims.

