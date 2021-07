Blokker-moeder Mirage hint op beursgang

Blokker-moederbedrijf Mirage Retail Group gaat mogelijk naar de beurs. Het retailbedrijf onderzoekt op dit moment een dergelijke stap, meldt het donderdag in een toelichting op de jaarcijfers. Het bedrijf boekte in het eerste pandemiejaar, dankzij incidentele meevallers, een nettowinst.

Mirage van ondernemer Michiel Witteveen bezit naast Blokker ook de winkelketens Big Bazar, Intertoys en BCC. Samen zorgden ze in 2020 voor een omzet van 628 miljoen euro: 17 procent meer dan in 2019. Vorig jaar is wel voor het eerst de omzet van BCC en Intertoys meegenomen in de boeken.

Onder de streep resulteert dat in een nettowinst van 57 miljoen euro over 2021. In 2019 was er nog een verlies van 144 miljoen euro.

Dat er winst is geboekt, is te danken aan enkele incidentele meevallers. Zo kreeg Mirage de verlieslatende elektronicaketen BCC voor een lagere prijs in bezit dan het bedrijf op papier waard is. Zonder dit voordeeltje zou er een nettoverlies van 31 miljoen euro gedraaid zijn.

Daar kwam bij dat Mirage vorig jaar het laatste deel krijgt van de bruidsschat van 250 miljoen euro, die Witteveen bij de overname van Blokker meekreeg. Hoe Blokker en de andere bedrijven individueel gepresteerd hebben, is niet bekend. Die cijfers geeft Mirage namelijk niet prijs. Wel bleek vorig jaar dat Blokker België, door Witteveen verkocht aan ondernemer Dirk Jan Bron, het niet zou redden. De tot Mega World omgedoopte winkels gingen eind 2020 failliet.

De verschillende winkelketens van Mirage waren een deel van vorig jaar dicht door toedoen van de coronapandemie. Zonder de sluiting die vanaf half december gold, had het concern naar eigen zeggen op eigen kracht groene cijfers gedraaid. De sluiting van fysieke winkels zorgde vorig jaar wel voor stijgende inkomsten uit de webwinkels. Die groeiden in 2020 met 107 miljoen euro naar 137 miljoen euro in totaal.

Hogere winstmarge

Bovendien slaagde Mirage erin om de personeelskosten fors omlaag te brengen. Ook werd er meer ingekocht in Azië. Doordat die producten over het algemeen goedkoper zijn, zit daar een grotere winstmarge op.

De vraag is of het bedrijf dit jaar op eigen kracht winst gaat boeken. Door de lockdown waren de winkels in Nederland ook de eerste vier maanden van 2021 nog dicht.

Blokker heeft daarom gebruikgemaakt van steunpakketten van de overheid, waaronder NOW-steun. Bovendien moet het beginnen met het terugbetalen van uitgestelde belastingen.

Eigenaar Witteveen wil de positieve cijfers over 2020 meteen verzilveren. Voor 2022 staat mogelijk een beursgang op de planning. Witteveen zei donderdag in een toelichting dat hij het bedrijf „goed wil achterlaten” voor de tienduizend werknemers van zijn bedrijven.

Hij verwacht dat een beursnotering „ervoor zal zorgen dat deze mooie winkels een solide toekomst tegemoet gaan”. Of de beursgang er daadwerkelijk komt en wanneer precies, zal later moeten blijken.

