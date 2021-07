Bertens en Pattinama-Kerkhove verliezen ook in dubbelspel Wimbledon

Tennissers Kiki Bertens en Lesley Pattinama-Kerkhove hebben ook het dubbelspel op Wimbledon in de eerste ronde verloren. Ze gingen onderuit tegen het Frans-Amerikaanse duo Elixane Lechemia en Ingrid Neel. Dat gebeurde in drie sets, 1-6 6-3 4-6.

Bertens verloor de eerste ronde van het enkelspel van het Engelse grandslamtoernooi ook. Ze kondigde onlangs aan bezig te zijn aan haar laatste seizoen. Pattinama-Kerkhove sneuvelde in het enkelspel van Wimbledon in de tweede ronde.

Haase en Rus

Robin Haase bereikte in het dubbelspel wel de tweede ronde. De Nederlander, niet gekwalificeerd voor het enkelspel, behaalde dat succes met zijn partner Andrei Goloebev uit Kazachstan. Ze wonnen in drie sets van het Braziliaans-Mexicaanse duo Marcelo Demoliner en Santiago Gonzalez: 6-7 6-4 6-4.

De Nederlandse tennisser Arantxa Rus doet eveneens nog mee in het dubbelspel. Met haar Slowaakse partner Viktoria Koezmova won ze in twee sets van het Britse duo Naomi Broady en Jody Burrgate, 6-2 7-6 (3). Rus overleefde evenmin de eerste ronde in het enkelspel. (ANP)