Arne – een voorpublicatie uit de nieuwe roman van Karl Ove Knausgård

De gedachte die zomaar in me opkwam, dat in het huis achter me de jongens lagen te slapen terwijl boven de zee de duisternis viel, was zo vriendelijk en vredig dat ik haar niet meteen weer losliet maar probeerde vast te houden en trachtte te benoemen wat er precies zo mooi aan was.

We hadden een paar uur daarvoor netten uitgezet, dus hun handen zouden wel zout ruiken, dacht ik. Je kon er donder op zeggen dat ze die niet gewassen hadden aangezien ik daar niet over begonnen was. Ze maakten de overgang tussen wakker zijn en slapen het liefst zo klein mogelijk; als ik me er niet mee bemoeide en eisen stelde, zoals dat ze hun tanden poetsten, hun gezicht wasten of hun kleren netjes op de stoel legden, stroopten ze hun kleren gewoon van hun lijf, doken onder hun dekbed en deden hun ogen dicht zonder zelfs maar het licht uit te doen.

Lees meer in Het Blad van juli 2021

Vanavond had ik niets gezegd en ze waren als een soort dieren met lange ledematen en een gladde huid zo hun bed in gegleden.

Maar dat was niet wat er zo mooi aan was.

Het mooie was het idee dat de duisternis onafhankelijk van hen inviel. Dat ze lagen te slapen terwijl buiten hun kamer het licht uit de bomen en de bosgrond verdween en nog een tijdje zwak aan de hemel bleef schemeren tot ook die zwart werd en het enige licht in het landschap het schijnsel van de maan was dat door het wateroppervlak in de baai spookachtig werd weerkaatst.

Ja, dát was het.

Dat niets ooit stopte, dat alles altijd maar doorging, dat de dag nacht werd, de nacht dag werd, de zomer herfst werd, de herfst winter werd, dat de jaren elkaar opvolgden, en dat zij zich daar nu middenin bevonden, terwijl ze in hun bed diep lagen te slapen. Alsof de wereld een kamer was waar ze alleen maar op bezoek waren.

Het mooie was het idee dat de duisternis onafhankelijk van hen inviel

De rode lichten in de top van de mast knipperden in het donker boven de bomen aan de overkant. Onder de mast zag je de lichtjes van de vakantiehuisjes. Ik nam een slok wijn en schudde de fles zachtjes heen en weer omdat het te donker was om te zien hoeveel er nog in zat. Iets minder dan de helft.

Toen ik klein was, was juli mijn lievelingsmaand. Dat was niet zo verwonderlijk, het is immers de kinderlijkste, simpelste maand, met zijn lange dagen vol licht en warmte. Als tiener hield ik van de herfst, van het donker en de regen, misschien omdat die het leven een ernst gaven die ik romantisch vond, waar ik kracht uit kon putten. De kindertijd was een tijd om rond te rennen en er gewoon te zijn, de puberteit was de ontdekking van de wonderlijke zoetheid van de dood.

Nu hield ik het meest van augustus. Dat was ook niet zo vreemd; ik stond midden in het leven, in de tijd waarin dingen worden voltooid, in het langzaam stagneren van de overvloed, vlak voordat die begint af te nemen en in een al even traag verval verdwijnt.

O, augustus met je duisternis en je warmte, je zoete pruimen en je dorre gras! O, augustus met je door de dood getekende vlinders en op suiker beluste wespen!

De wind woei langs de helling omhoog, ik hoorde hem al voor ik hem op mijn huid voelde, de bladeren ritselden even kort in de boomkruinen boven me en kwamen toen weer tot rust. Een beetje zoals iemand die slaapt zich, na een hele tijd stil te hebben gelegen, opeens omdraait. En vervolgens weer snel zijn rust hervindt.

Op de platte rots beneden werd een gedaante zichtbaar. Hoewel je het op een schaduw lijkende figuurtje van deze afstand met geen mogelijkheid kon identificeren, wist ik dat het Tove was. Ze liep over de glad afgesleten, iets hellende rots naar de steiger en nam daar het pad de heuvel op. Even later hoorde ik haar voetstappen op de met gras bedekte helling vlak onder de tuin.

Ik bleef doodstil zitten. Als ze oplette, zou ze me kunnen zien, maar ze lette al dagen niet op.

„Arne?”, zei ze, en ze bleef staan. „Ben je daar?”

„Ik ben hier”, zei ik. „Bij de tafel.”

„Zit in je in het donker? Kun je het licht niet aandoen?”

„Ja, natuurlijk kan dat”, zei ik, en met de aansteker stak ik de lamp op de tafel voor me aan. De pit brandde met een diepe, heldere vlam en het schijnsel, dat verrassend sterk was, vormde in het donker een koepel van licht.

„Ik kom er even bij zitten”, zei ze.

„Doe dat”, zei ik. „Wil je wijn?”

„Heb je glazen?”

„Niet hier.”

„Laat dan maar”, zei ze en ging in de rieten stoel aan de andere kant van de tafel zitten. Ze had een short aan en een kort topje, haar voeten staken in rubberlaarzen die tot haar knieën reikten.

Haar gezicht, dat altijd al een beetje bol was, was opgezet door de medicijnen.

„Maar ik neem sowieso een beetje”, zei ik en schonk wat in mijn glas. „Heb je fijn gewandeld?”

„Ja, tijdens het lopen kreeg ik een idee. Dus ben ik gauw teruggegaan.” Ze stond op.

„Ik begin meteen.”

„Waarmee dan?”

„Een serie collages.”

„Maar het is bijna elf uur”, zei ik. „Je moet ook wel wat slaap krijgen.”

„Slapen doe ik wel als ik dood ben”, zei ze. „Dit is belangrijk. Jij kan de jongens morgen nemen, jij hebt vakantie. Jullie kunnen gaan vissen of zo.”

Wanneer ga jij je eens bezighouden met iemand anders dan jezelf, dacht ik en staarde naar de knipperende mast.

„Goed idee”, zei ik.

„Mooi”, zei ze.

Ik keek haar na terwijl ze naar het witte gastenhuisje achter in de tuin liep. Toen de lampen daar aangingen, lichtten de ramen geel op in de zwarte massa van de bomen en de struiken buiten in het donker.

Illustratie Jan Hamstra

Het volgende moment kwam ze weer naar buiten. Met haar short en haar blote benen in de grote laarzen leek ze op een klein meisje, dacht ik. Het contrast met het topje, dat om haar grote lichaam spande, en haar gepijnigde, uitgeputte blik was groot en vervulde me met een onverwacht medelijden.

„Ik heb beneden in het bos drie krabben gezien”, zei ze en bleef bij de tafel staan. „Dat was ik zonet vergeten te vertellen.”

„Die hebben de meeuwen waarschijnlijk daar laten vallen”, zei ik.

„Maar ze leefden”, zei ze. „Ze liepen over de grond.”

„Weet je het zeker? Dat het krabben waren, bedoel ik? Kunnen het geen andere beestjes zijn geweest?”

„Natuurlijk weet ik het zeker”, zei ze. „Ik dacht dat je het wel zou willen weten.”

Ze draaide zich om en liep terug, trok de deur achter zich dicht. Vlak daarna klonk er muziek.

Ik schonk de rest van de wijn in en vroeg me af of ik naar bed zou gaan of nog even zou blijven zitten. Dan moest ik wel een trui halen, dacht ik.

Ik werd wakker van het geroep van Tove. „Arne!”, riep ze. „Arne, je moet komen!” Ik ging rechtop zitten. Ze stond beneden in de hal, en het eerste wat ik dacht was dat ze niet zo hard moest roepen, anders werden de jongens wakker.

„Er is iets gebeurd”, riep ze. „Kom!”

„Ik kom”, zei ik, trok mijn overhemd aan en liep de trap af.

Ze stond in de deuropening in haar short en rubberlaarzen. Ze huilde.

„Wat is er gebeurd?”, zei ik.

Ze deed haar mond open om iets te zeggen, maar er kwam geen geluid.

„Tove”, zei ik. „Wat is er gebeurd?”

Ze gebaarde dat ik met haar mee moest komen. We liepen naar het gastenhuisje, gingen naar binnen, de woonkamer in.

Op de grond lag een van de jonge katjes, mooi en pluizig. Maar het lag helemaal stil, en toen ik erheen liep, zag ik dat het in een plasje bloed lag.

Het leefde nog wel, begreep ik, want zijn ene pootje bewoog.

Het andere jonge katje stond van een afstandje toe te kijken.

„Ik had hem niet gezien”, zei Tove. „Ik trapte erop. Ik vind het zo erg.”

Ik keek haar aan. Toen ging ik op mijn hurken naast het katje zitten. Hij had uit zijn bekje en oren gebloed en had zijn ogen dicht terwijl zijn pootje over de grond schraapte.

„Kun je iets doen?”, zei ze. „Kunnen we er morgenochtend vroeg mee naar de dierenarts gaan?”

„We moeten hem uit zijn lijden verlossen”, zei ik en kwam overeind. „Ik haal een hamer of zoiets.”

„Toch niet met een hamer”, zei ze.

„Er zit niets anders op”, zei ik en liep naar de keuken in het andere huis. Ik had nog nooit een dier gedood, ik vond het al moeilijk om een vis dood te maken, en toen ik een van de laden opentrok en de hamer pakte, voelde ik me misselijk.

Toen ik weer in het gastenhuisje kwam, draaide het katje een beetje met zijn kop, nog steeds met zijn ogen dicht. Er ging een soort siddering door het kleine lijfje. Ik hurkte ernaast en klemde mijn hand om de met rubber beklede steel van de hamer. Ik zag voor me hoe, als ik sloeg, zijn schedel eronder verbrijzeld zou worden.

Tove stond een stukje van de deur af te kijken.

Het katje lag nu weer helemaal stil.

Ik streek voorzichtig met mijn wijsvinger over zijn donzige kopje. Hij reageerde niet.

„Is hij dood?”, zei Tove.

„Ik denk het”, zei ik.

„Wat moeten we met hem doen?”, zei ze. „Wat moeten we tegen de jongens zeggen?”

„Ik begraaf hem ergens in de tuin”, zei ik. „En dan zeggen we gewoon dat hij verdwenen is.”

Ik kwam overeind en besefte opeens dat ik alleen een onderbroek aanhad.

„Ik had hem niet gezien”, zei ze. „Hij zat opeens onder mijn voet.”

„Het is oké”, zei ik. „Jij kon er niets aan doen.”

Ik liep naar de deur.

„Waar ga je heen?”, zei ze.

„Even wat kleren aantrekken, en dan ga ik hem begraven.”

„Oké”, zei ze.

„Kun je alsjeblieft weer naar bed gaan?”, zei ik.

„Ik kan niet slapen nu.”

„Kun je het niet proberen?”

Ze schudde haar hoofd.

„Dat heeft geen zin.”

„En als je nog een pilletje neemt?”

„Dat helpt niet.”

„Oké”, zei ik en liep naar buiten, de regen in, stak het grasveld tussen de twee huizen over, trok boven in de slaapkamer mijn broek aan, pakte mijn regenjas van de kapstok in het bijgebouwtje waar ook een schep stond, en liep terug naar het gastenhuisje.

Tove zat aan tafel in een rood vel papier te knippen. Naast haar lag een groter, dikker vel waar ze verschillende rode figuren op had gelijmd.

Ik liet haar met rust, legde de schep op de vloer, tilde het dode katje voorzichtig op het blad en droeg het zo op de schep die ik voor me uit hield, naar buiten.

De takken van de bomen zwaaiden als masten in het donker heen en weer. De lucht was vol regendruppels die in gevecht waren met de wind. Naast de bessenstruiken in de hoek van de tuin bleef ik staan, legde het katje op de grond en stak de schep in de aarde met de stukjes berkenschors. Toen een paar minuten later de kuil klaar was, was mijn haar drijfnat en waren mijn handen ijskoud.

Het katje was nog warm, voelde ik toen ik het in de kuil legde.

Hoe kon dat?

Ik begon er aarde overheen te scheppen. Toen de aarde op het lijfje viel, ging er een schok doorheen.

Leefde hij nog?

Dat moesten stuiptrekkingen zijn, dacht ik, en ging door met aarde eroverheen scheppen tot hij helemaal bedekt was. Toen drukte ik de bovenste laag aan en strooide er wat schors overheen zodat de jongens niet nieuwsgierig zouden worden, mochten ze hier morgen langskomen.

Ik hing de glimmende regenjas aan de kapstok, keek, terwijl ik mijn handen waste, hoe de aarde het water op weg naar het afvoerputje binnen enkele seconden bruin kleurde, liep naar de slaapkamer, trok mijn kleren uit en kroop weer in bed.

De gedachte dat het katje nog leefde toen ik er aarde overheen schepte, wilde me niet loslaten. Het maakte niet uit dat ik mezelf voorhield dat het stuiptrekkingen waren geweest, ik zag voor me hoe het met zijn oogjes open onder de grond lag zonder zich te kunnen verroeren.

Zou ik naar buiten gaan en hem weer opgraven?

Hij was ook een schepsel tenslotte.

Wat voor leven had hij hier gehad?

Een paar weken in een kamer met een planken vloer en vervolgens de donkere, koude aarde in, waar hij zich niet kon verroeren, slechts kon blijven liggen tot hij doodging, helemaal alleen.

Wat was de zin van dat leven?

Jezus, het was maar een kat. En als hij niet dood was toen ik hem begroef, was hij het nu wel.

Het katje was nog warm, voelde ik toen ik het in de kuil legde. Hoe kon dat?

Met de rode jerrycan in mijn hand liep ik achter de jongens aan de steile grashelling af naar de steiger. Het uitgestrekte water lag doodstil onder het lage, zware wolkendek. De planken van de steiger, glibberig van al het vocht, lichtten geel op tegen het zilverblinkende wateroppervlak en de bijna helemaal zwarte platte rots waar ze op rustten.

Ik ging aan boord en koppelde de slang aan de tank terwijl Heming het touw losmaakte en Asle de roeispaan optilde, klaar om ons een paar meter af te duwen.

Op het kiezelstrandje wemelde het van de krabben. Geen kleine zandkrabben, maar grote zeekrabben. Het waren er misschien wel honderd, en ze kropen en klommen over elkaar heen.

Ik had nog nooit zoiets gezien.

Het leek wel een slangenkuil.

Ik keek weg zodat de jongens het niet zouden opmerken, en toen Asle ons had afgeduwd, startte ik de motor en voer weg zonder dat ze iets hadden gezien.

De twee rode drijvers lagen niet ver van het land aan de andere kant van de baai, vlak bij een uitstekende landtong. De sparrenbomen stonden als een muur van groen tot bijna helemaal beneden bij het wateroppervlak. Asle kreeg met de haak de eerste drijver te pakken en trok hem aan boord. Ik zette de motor af. De jongens begonnen het touw binnen te halen, maar het lukte niet en ze keken me aan.

„Het is te zwaar”, zei Asle.

„Echt waar?”, zei ik en nam het over. „Misschien hebben we een school makrelen gevangen of zoiets.”

Het voelde alsof ik een tapijt ophees. Algauw werd beneden in het water het net zelf zichtbaar, met de vissenlijven als groenwitte lantaarns in het donker.

„Het is pollak”, zei ik toen het net met de eerste vissen over het dolboord kwam.

„Oei, zoveel!”, zei Heming.

„Halen jullie de vissen eruit als ze aan boord zijn? Gooi ze maar in de teil.”

Er kwam geen eind aan, het net zat boordevol pollak, en toen we tenslotte weer terug voeren, zat niet alleen de teil vol met de glimmende, glibberige lijven die af en toe nog behoorlijk spartelden, maar ook de bodem was ermee bedekt.

Ik werd er misselijk van. Niet van de vissen zelf, want stuk voor stuk waren het doodnormale schepsels, maar van de hoeveelheid. Al die identieke ogen, al die identiek openstaande bekken, al die identieke vinnen en darmopeningen.

„Ga je ze allemaal schoonmaken?”, zei Asle.

„Zal wel moeten”, zei ik. „Maar wij hebben niet zoveel vis nodig.”

„Kunnen we ze niet invriezen?”

„Jawel. Dat gaan we ook doen. Maar over twee dagen gaan we naar huis. En het is nou niet zo’n aanlokkelijk idee om volgend jaar zomer vis van een jaar oud te eten.”

„Visijs!” zei Asle.

„Jam, lekker”, zei Heming.

„Hebben jullie ze geteld?”, zei ik.

„Het zijn er honderdachttien”, zei Asle.

De deur zwaaide open en Asle en Heming stormden naar binnen. „Pappa, een van de katjes is weg!”, zei Asle. „Hij is helemaal verdwenen!”, zei Heming. „We hebben overal gezocht.”

„Misschien stond de deur open en is hij naar buiten gelopen”, zei ik. „Wanneer hebben jullie hem voor het laatst gezien?”

„Gisteren. Maar we hebben ook buiten gezocht.”

„Het kan zijn dat een vos of een roofvogel hem te pakken heeft gekregen”, zei ik. „Die dingen gebeuren.”

„Misschien is hij gewoon verdwaald”, zei Heming. „Kun je niet helpen zoeken?”

„We hebben bezoek”, zei ik. „Zoeken jullie maar.”

„Alsjeblieft, pappa”, zei Asle.

„Ik kan best even helpen zoeken”, zei Egil. „We kunnen de tuin uitkammen. Ik weet zeker dat we hem vinden. Jonge katjes blijven altijd in de buurt van hun moeder.”

„Oké”, zei ik en kwam met een zucht overeind. De alcohol had me licht in het hoofd gemaakt maar zwaar in mijn lijf, en toen ik me in de hal vooroverboog om mijn schoenen aan te trekken, verloor ik mijn evenwicht en viel tegen de muur, die gelukkig vlakbij was zodat ik niet helemaal omviel.

„Oeps!”, zei ik.

De jongens stonden naar me te kijken terwijl ik mijn veters vastmaakte. Egil, die laarzen aanhad, deed de deur open en liep de tuin in. De zon scheen nu volop. Een rustig zeewindje liet de takken deinen.

„Zo”, zei ik en kwam overeind. „Als jullie binnen zoeken, kijken Egil en ik in de tuin. Oké?”

„Hij is niet binnen”, zei Asle. „We hebben daar overal gezocht.”

„Oké”, zei ik. „Dan gaan we samen.”

„Pss pss pss!”, zeiden de jongens terwijl ze tussen ons in over het grasveld liepen. „Kom, poes! Poes poes poes!”

Egil keek onder de bladeren, hurkte en zocht tussen de bloemen in de bloembedden waar we langsliepen. Ik zou bijna geloven dat we hem opgerold en doodsbang onder een struik zouden vinden.

„Ik denk niet dat hij hier is”, zei ik toen we bij de muur aan de andere kant kwamen. „We lopen terug en kijken nog eens goed, en als we hem dan niet vinden zit er niets anders op dan te hopen dat hij uit zichzelf weer opduikt.”

„Hij is hier, pappa, ik weet het zeker”, zei Asle. „Hij kan zich heel goed verstoppen.”

„Ja, dat klopt”, zei ik.

Buiten ging de deur van het gastenhuisje open en Tove kwam naar buiten. Ze had een regenjas aan hoewel de zon scheen, die tot aan haar knieën kwam en op de bovenkant van de grote rubberlaarzen viel.

Waar ging zij nou naartoe?

Ik ging naar buiten. Toen ik de voordeur opendeed, stak ze net het grasveld over.

„Tove!”, zei ik luid.

Ze draaide zich om.

„Waar ga je naartoe?”, zei ik.

„Wandelen”, zei ze.

„Kun jij eten koken?”, zei ik.

Ze schudde haar hoofd.

„Dat mag jij doen”, zei ze.

Ze draaide zich om en liep verder, richting het pad dat naar zee liep. Ik ging terug naar de kamer. Mijn blijdschap was verdwenen, maar ze was niet ver weg, dat voelde ik.

Er was dus iets wat ik moest doen.

Maar wat dan?

Vis schoonmaken. Dat moest ik doen.

Ik was teleurgesteld toen ik besefte wat het was.

Dat moest dan maar.

Maar dan moest ik munitie meenemen.

Proviand. Geen munitie. Proviand was het juiste woord.

Ik schonk het glas helemaal vol en liep ermee naar buiten. Op het stoepje bleef ik staan en nam een slok terwijl ik uitkeek over de zee. De zon was aan het ondergaan, en haar stralen, onzichtbaar in de lucht, ketsten als steentjes van licht op het glanzende wateroppervlak.

Van links kwam er een hard, schrapend geluid. Ik draaide me om. Er rende een eekhoorn tegen de muur van het huis op. Het leek alsof de zwaartekracht was opgeheven, want de muur was loodrecht en het kostte hem geen enkele moeite.

Toen stopte hij. Zijn staart bewoog met rukjes. Omlaag, opzij, omhoog. Omlaag, opzij, omhoog.

Keek hij naar mij?

„Hallo, eekhoorntje”, zei ik. „Waar kijk je naar?”

Hij maakte een zacht, sissend geluid. Toen klom hij schuin naar het dak toe, hees zich over de dakgoot, rende naar de nok van het dak, lichtvoetig over het teerpapier, en verdween aan de andere kant.

Ik nam nog een slok.

Misschien moest ik de hele fles meenemen? Dan hoefde ik niet steeds heen en weer te lopen.

Ik ging weer naar binnen. In de gang ging de deur van Ingvilds kamer open, en ik schoot net voor ze verscheen de badkamer in, deed de deur op slot en ging op de rand van het bad zitten.

Wat een waanzin. Je voor je eigen kinderen in de badkamer verstoppen.

„Pappa?”, zei ze.

„Ik zit op de wc”, zei ik.

„Ik vroeg me af wanneer we gaan eten.”

„Bijna”, zei ik.

„Wat eten we?”

„Mijn god, ik zit op de wc!”, zei ik.

„Oké, oké, sorry hoor”, zei ze.

De deur van haar kamer ging dicht. Ik trok wat papier van de toiletrol, gooide het in de pot, trok door, hield snel even mijn handen onder de kraan, pakte de fles uit de kamer en nam hem mee naar de kelder, zette hem op de draaibank en bleef een tijdje naar de dozen met vis staren, boog me toen voorover en pakte een vis. Met het mes dat op de draaibank klaarlag, sneed ik de kop eraf, niet zonder genot, want het mes gleed heel makkelijk door de droge huid, het vochtige vlees en de harde ruggengraat. Toen maakte ik een snee in de lengte, vouwde hem open, trok de darmen en de organen eruit, spoelde hem af, legde hem opzij, nam een slok uit het glas, waar meteen visschubben aan bleven kleven, en begon aan de volgende.

Ik maakte er vijf schoon, nam toen een pauze en ging op het oude krukje zitten dat onder het raampje stond.

Ik had nog maar één sigaret over, zag ik toen ik het pakje openmaakte.

Ik stak hem op, leunde met mijn hoofd tegen de muur en sloot mijn ogen.

Met het mes dat op de draaibank klaarlag, sneed ik de kop eraf, niet zonder genot

Ik werd wakker van mijn eigen gehoest en begreep eerst niet waar ik was. Het was vrijwel helemaal donker om me heen. Toen drongen de kelderlucht en de vislucht tot me door, en ik wist alles weer. Het was alsof ik aan boord van een luchtballon zat, dacht ik, die terwijl ik sliep langzaam naar het leven beneden was afgedaald. Het was zaak weer op te stijgen voor het te laat was.

Ik had geen sigaretten meer, maar wel nog drank, en ik leegde het glas in één slok.

„Brr!”, zei ik, schudde mijn hoofd en nam nog een glas.

Ik kon hier niet blijven.

Ik pakte mijn telefoon en zocht het nummer van Trond Ole op.

Als ik hem een berichtje stuurde, zou hij misschien bezig zijn. Ik kon er beter naartoe gaan.

Met mijn ene hand schonk ik mijn glas bij terwijl ik met de andere Ingvilds nummer opzocht.

„Ik moet even weg”, schreef ik. „Er liggen pizza’s in de vriezer. Kun jij ze voor jou en de jongens opwarmen? Ben zo terug.”

Ik stond op en liep met de fles in mijn hand naar buiten, trok de deur achter me dicht en liep naar de auto, maar bedacht toen dat de sleutel in de zak van mijn jas zat die in de hal hing.

„Verdomme”, zei ik en liep terug, langs het huis, deed de deur zo zachtjes mogelijk open en sloop naar binnen. Er kwamen tv-geluiden uit de kamer, dus de jongens zaten waarschijnlijk daar. En Ingvild zat lekker op haar kamer, ze moest een beetje uitrusten van de reis.

Ik viste de sleutel uit mijn zak en glipte weer naar buiten. Precies toen ik op de sleutel drukte en de lampen van de auto oplichtten in het zachte schemerdonker, deed mijn mobiel pling.

Ik stapte eerst in en startte de motor voor ik keek wie het was.

Het was Ingvild.

„Oké”, schreef ze.

„Top!”, schreef ik en voegde drie hartjes toe. Toen zette ik hem in de versnelling en draaide de weg op. De kiosk bij de jachthaven zou open moeten zijn, dacht ik. Voor de zekerheid reed ik langzaam, het was moeilijk te zeggen hoe dronken ik eigenlijk was. Waarschijnlijk viel het wel mee, aangezien ik me om veiligheid bekommerde.

Dat was een goede gedachte en die hield ik de hele weg heuvelaf naar de steiger vast. Na de bocht, waar de weg vlak werd, haalde ik de dop van de fles en nam een slok. De volgende bocht kwam voor ik de dop er weer op had, dus stuurde ik met één hand en hield met de andere de fles vast.

De parkeerplaats voor de kiosk was leeg. Maar achter de ramen brandde licht en ik zag binnen de contouren van een persoon. Ik parkeerde en opende het portier. Toen ik overeind kwam, nog steeds met de fles in mijn hand, verloor ik mijn evenwicht en moest ik een paar passen naar voren zetten om niet te vallen.

Misschien niet zo slim, die fles, dacht ik, draaide de dop erop en legde hem op de grond bij de passagiersstoel terwijl ik naar de kiosk keek om te zien of hij of zij iets had gezien.

Nee. Hij of zij zat daar met gebogen hoofd, en toen ik dichterbij kwam, zag ik dat het gezicht van onderaf zwak werd verlicht.

Ik klopte op het raam.

Hij – het was een man, een gezette man van een jaar of zeventig – schrok.

Ik bewoog de wijs- en middelvinger van mijn ene hand voor mijn mond heen en weer, het universele gebaar voor roken.

Hij deed het luik open.

„Twee pakjes Marlboro van twintig”, zei ik.

„Komt eraan”, zei hij.

Illustratie Jan Hamstra

Ik stak mijn betaalpas in het pinapparaat dat hij me voorhield en toetste de code in, pakte de pakjes en liep terug naar de auto.

Zittend op de voorstoel maakte ik een pakje open, vond een aansteker in het handschoenenkastje, stak een sigaret op en nam een paar trekjes terwijl ik naar de jachthaven keek. Als de fles niet bijna leeg was geweest, had ik Trond Ole kunnen laten lopen en gewoon hier kunnen blijven zitten, dacht ik.

Op de stoel naast me lichtte de mobiel op.

Ik pakte hem op. Het was Ingvild, ze had een bericht gestuurd.

„Waar is mamma?”, schreef ze.

Jezus. Kreeg ik dan nooit rust.

„Dat weet ik niet”, antwoordde ik.

Toen startte ik de motor, keerde en draaide de weg op, nog steeds met de sigaret in mijn hand. Er waren geen andere auto’s te bekennen en de politie zou hier nooit op dit tijdstip gaan controleren, dus mij kon niets gebeuren, dacht ik en verhoogde de snelheid.

De mobiel lichtte weer op. Met mijn blik op de weg gericht tastte ik ernaar, voelde de harde rand tegen mijn hand en hield het scherm voor me omhoog.

„Ze is niet hier”, stond er.

„Oké”, schreef ik en legde de mobiel neer. De weg liep door het bos, de bomen stonden zwart aan weerszijden ervan. Overdag kon je op sommige plekken tussen de boomstammen door een glimp van de zee opvangen, en het was altijd moeilijk te zeggen of het geruis van de bomen kwam of van de golven die beneden op het strand sloegen.

Ik deed het raampje naar beneden, gooide de sigaret naar buiten, stak een nieuwe op en nam een slok uit de fles. Ik zette hem in de flessenhouder en begreep niet waarom ik dat zonet niet had gedaan. Daar stond hij ook zonder dop veilig.

Er kwam een nieuw bericht. Dit keer liet ik de mobiel liggen.

De weg maakte een bocht, en ik kwam op de lange hoogvlakte.

Plotseling knerpte er iets onder mijn wielen, het klonk als een opeenvolging van kleine explosies.

Ik trapte op de rem.

Had ik een lekke band?

Nee.

Er lag iets op de weg.

Over de hele weg.

Het leken stenen. Maar ze bewogen.

Ik opende het portier en stapte voorzichtig uit.

De dichtstbijzijnde lagen zo’n tien meter terug. Ik liep ernaartoe en zag dat het krabben waren. Honderden krabben.

Ze maakten een tikkend geluid.

Shit.

Wat was dit?

Ik liep ernaartoe en zag dat het krabben waren. Honderden krabben

Ik liep terug naar de auto, stapte in en trok het portier dicht.

Steeds meer krabben kwamen vanuit het gras de weg op.

Ik nam nog een slok whisky.

Het leek alsof ze waren opgeroepen door een hogere macht. Alsof ze werden aangetrokken door een licht.

Maar op het land?

Jesses. Ze werden gedreven door hun instinct, en waarom zou dat instinct het niet kunnen laten afweten, net als al het andere?

Vol afgrijzen bleef ik een hele tijd zitten voor ik de motor startte, want je kon de vlakte niet over zonder over ze heen te rijden. Toen ik genoeg moed had verzameld om de auto in de versnelling te zetten en langzaam naar voren te rijden, vlamde vlak boven de heuvel aan het eind van de vlakte de hemel op.

Het leek alsof het bos in brand stond.

Maar het was een hemellichaam, begreep ik, want het licht steeg op en was slechts enkele ogenblikken later los van de heuvel.

Het was een ster.

En wat voor ster.

Ik zette de motor af en stapte uit, leunde tegen de motorkap en tuurde naar de ster. Achter me, op de passagiersstoel, lichtte de mobiel weer op.

De Morgenster is de eerste roman van Karl Ove Knausgård sinds de Mijn strijd-reeks. De Nederlandse vertaling, door Marin Mars, verschijnt op 28 september bij De Geus.