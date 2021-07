63 doden door hittegolf in Amerikaanse staat Oregon

De hittegolf in het Amerikaanse Multnomah County in de staat Oregon heeft sinds vrijdag aan 45 mensen het leven gekost. In de hele staat zijn zeker 63 mensen overleden aan de gevolgen van de hitte in de streek, zo melden lokale media. Gezondheidsautoriteiten spreken van een ongewone toename van sterfgevallen in de regio in het noordwesten van de Verenigde Staten. Bijna dagelijks sneuvelden daar deze week hitterecords. De meeste overledenen kwamen om na oververhitting. In de Canadese regio Vancouver zijn inmiddels meer dan honderd mensen overleden aan de extreme hitte.

Langs de westkust van Amerika en Canada hebben veel staten te maken met enorme hitte. Zo steeg in Portland de temperatuur begin deze week boven de 46 graden. Daar zijn zogeheten koelcentra opgetuigd, waar inwoners op veldbedjes verkoeling kunnen vinden. In het Canadese Lytton is dinsdag 49,5 graden vastgesteld – de hoogst gemeten temperatuur in de aanhoudende hittegolf. In Canada zijn scholen en universiteiten inmiddels gesloten door de hitte. Ook moesten noodgedwongen vaccinatie-afspraken worden afgezegd op locaties zonder airco.

Amerikanen zoeken de koelte op door te zwemmen in nabijgelegen meren, rivieren of zeeën. Ook proberen ze koel te blijven met de airco, die in Canada heeft geleid tot een recordgebruik. Netbeheerders vrezen dat de stroom daardoor uitvalt. Normaal gesproken is het in Canada zo’n 10 tot 15 graden koeler dan nu. De extreme hitte is volgens experts waarschijnlijk een zogenoemde „hittekoepel”, een hogedrukgebied boven British Columbia en de Amerikaanse staten Washington en Oregon. De hitte zorgt voor een verhoogd risico op natuurbranden in de regio.