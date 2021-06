Woordkunstenaars over de schoonheid en teloorgang van Amsterdam

Het AKF Spoken Word-festival trapte dinsdag af met een avond vol bruisende en subtiele optredens. In de bekende cabaretzaal van het Amsterdamse Theater Bellevue, de stoelen in stand-upcomedy formatie, tweezits met een serieuze borreltafel ertussen, presenteert Luan Buleshkaj het vijfdaagse spokenwordfestival ‘Omdat jij het bent’. De Albanese Amsterdammer nodigde op de openingsavond uiteenlopende woordkunstenaars uit om zich uit te spreken over de hoofdstad.

Het ingetogen werk van Sholeh Rezazadeh opent de kleine zaal. Met vloeiende handbewegingen begeleidt ze een gedicht waarin ze wandelt langs het water van de grachten. In het voorgelezen proza uit haar roman staat ze stil bij de gezichten van passerende dronken feestgangers. Dat de hoofdstad uitbundig en gemankeerd kan zijn, benadrukt ook de energieke Robbie Wallin, student aan de toneelschool van Amsterdam. Hij begint zijn woordenvloed met een opsomming van alles wat er mis is met Amsterdam, zoals mensen die ‘facetimen’ zonder oortjes, de noodzaak om in te checken op het station terwijl je alleen maar een hotdog wil kopen (dat is dan 90 euro als je niet goed uitcheckt, duurste broodje ooit), de teloorgang van de buurtkappers en de benarde realiteit van huurders in de stad. De fragmenten uit zijn show Bakfiets gaan richting stand-upcomedy, de vaart zit er goed in en er is constante interactie met de zaal. Het jonge publiek zingt, deint, en knipt de vingers mee met het ritme van de verschillende artiesten.

Het sing and songwritersduo Cheyenne Toni (zang) en Guillano Herdigein (gitaar) bespeelt de zee van welwillendheid uitstekend. Het publiek mag kiezen welke kant het repertoire opgaat, en kiest na een aanstekelijke ode aan Paramaribo voor een melancholische twist. De zuivere reikwijdte van Toni’s stem maakt indruk, het gitaarspel van Herdigein ondersteunt en neemt soms over, geïnspireerd door ritmes uit de Surinaamse Bigi Poku-muziek. Bij het laatste lied, waarin de liefde wordt verklaard aan een blikje Coca-Cola, staat de zaal te dansen.

De invulling van het thema ‘De Stad’ loopt erg uiteen. Ondanks de genadeloze energie die wordt losgelaten op de avond zijn niet alle kunstenaars ontwapenend. Het dichtste bij komt storyteller Fouad Lakbir, oud-huisgenoot van presentator Buleshkaj. In zijn verhaal over een zoon die, terwijl hij zijn vader helpt met zijn baan als schoonmaker, zwerft door de stad, schetst hij prachtige beelden. Hij wisselt kinderlijke verwondering over een potje cashewnotenpasta af met observaties over een vader die hoopt dat zijn zoon later in de huizen kan gaan wonen die hij uitboent. Lakbir raakt aan de politieke geëngageerdheid waar spoken word mede om bekend staat. Verder geeft het Spoken Word-festival waar je op hoopt bij een avond Amsterdamse Kleinkunst; een laagdrempelige kennismaking met vijf buitengewone opkomende talenten.

Kleinkunst AKF Spoken Word-festival - Theater Bellevue, Amsterdam. T/m 3/7. Gezien 29/6. Inl: www.amsterdamskleinkunstfestival.nl ●●●●●