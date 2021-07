Waarom we UFO's zien

Al meer dan zeventig jaar duiken vliegende schotels en UFO's op in de lucht en in de media. Maar nooit is het bestaan van buitenaardse wezen bewezen, nu ook weer niet in het nieuwe onderzoek van het Amerikaanse leger. Onbehaarde apen over het wetenschappelijk onderzoek van onbekende ‘fenomenen’. Waarom laten de UFO’s ons niet meer los?

