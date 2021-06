Vereniging wil het blote lichaam bevrijden van te seksueel imago

Het blote lichaam is zo geseksualiseerd in de huidige maatschappij dat de vereniging voor naaktrecreanten NFN Open en Bloot het tijd vindt voor een ander geluid. Ze lanceert donderdag een landelijke reclamecampagne op televisie en radio onder de titel ‘Voel je vrij, geef je bloot’. De vereniging wil blootrecreatie normaliseren.

Het is de eerste keer in haar zestigjarig bestaan dat de vereniging zo’n campagne voert. Reden, zegt directeur Christine Kouman, is dat bloot zo sterk wordt geassocieerd met seks. De vereniging wil een „completer beeld van bloot” geven. Kouman: „Jongeren zien heel weinig blote lichamen. En wát ze zien op televisie of sociale media is ‘perfect’ of heel seksueel. Terwijl lichamen er zijn in alle soorten en maten en bloot ontspannen heel gewoon is.”

Sauna, hotel of bed and breakfast

Recent was er ophef over de oproep van enkele scholen aan leerlingen om tijdens de extreem hete dagen níet met te korte rokjes of truitjes naar school te gaan. En agenten gingen langs bij een strandtent in Scheveningen omdat er grote blote poppen, met geslachtsdelen, aan de muur hingen. Verschillende passanten vonden dat aanstoot geven.

NFN Open en Bloot (58.000 betalende leden) zegt de belangen te behartigen van ruim 2,5 miljoen mensen in Nederland. Die vieren graag bloot vakantie, ontspannen op het naaktstrand, liggen bloot in de tuin, zitten bloot in de sauna, een hotel of bed and breakfast. De vereniging probeert begrip en maatschappelijke acceptatie voor naaktrecreatie te kweken en overlegt met gemeenten en recreatieschappen over behoud en verbetering van voorzieningen op naaktstranden.

Als je allemaal bloot bent, zie je alles en dan is er juist geen seks Christine Kouman directeur NFN Open en Bloot

De vereniging organiseert al elk jaar de Nationale Toplessdag. Topless zonnen en bloot in de tuin liggen, is minder geaccepteerd dan in de jaren zeventig of tachtig, zegt Kouman. „Jongeren zijn bang om topless gefotografeerd te worden omdat iedereen een telefoon heeft en foto’s kan maken. Overigens gebeurde dat vroeger ook wel, en werden de foto’s vast ook gedeeld, maar minder zichtbaar dan nu via internet. Bovendien krijgen vrouwen die topless zonnen meer commentaar dan voorheen.”

Hoe meer je van het lichaam bedekt, hoe seksueler het juist wordt, zegt Kouman. Preutsheid seksualiseert. „Op een camping waar iedereen bloot rondloopt, is het juist níet seksueel. Als je allemaal bloot bent, zie je alles en dan is er juist geen seks.”

Artikel 430a

De meeste mensen weten volgens Kouman niet dat bloot-zijn goed geregeld is in de wet. Artikel 430a van het Wetboek van Strafrecht stelt dat iedereen op ‘geschikte’ plaatsen bloot mag ontspannen, bijvoorbeeld in een bos of op het strand. „Alleen als anderen er aanstoot aan nemen, kán het strafbaar zijn. Maar dat is keer op keer door de strafrechter te bepalen. Het ligt aan de plek en het tijdstip”, aldus Kouman. Op de openbare weg of in een winkel of café is het in alle omstandigheden verboden om naakt te recreëren. Daar kan de politie een boete voor geven.

Lees ook de Togacolumn: Onverwacht menselijk naakt en andermans vrijheid

Het ideaal, vindt Kouman, is dat iedereen naast elkaar kan recreëren zoals hij wil, zonder elkaar te veroordelen. De één bloot, de ander in bikini of zwembroek, weer een ander topless.