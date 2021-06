20 Festivaltips voor de zomer van 2021

Lees alles over Festivalzomer 2021

Theater

De Parade

Relaxter dan De Parade wordt een theaterfestival niet. Dit jaar is er theaterentertainment in arrangementvorm: twee voorstellingen met een drankje en een hapje (late night) of een diner. De Parade kiest dit jaar voor minder tenten en meer focus. Onder de optredende artiesten zijn Ellen ten Damme, Remko Vrijdag & Rutger de Bekker, Het Zuidelijk Toneel, Lucky Fonz, ISH Dance Collective, Kiki Schippers en Laura van Dolron. Den Haag: 2-18 juli,

Utrecht: 23 juli t/m 8 augustus,

Amsterdam: 13-29 augustus,

Rotterdam: 17-26 september. Meer informatie: parade.nl

Julidans Dit jaar gaat Julidans, het jaarlijkse festival internationale hedendaagse dans – en volgens velen het leukste dansfestival van Nederland – er weer vol tegenaan, met toppers als Anne Teresa De Keersmaeker en Sharon Eyal & Gai Behar, maar ook met een keur aan potentiële ontdekkingen. Het aanbod met theatrale, multidisciplinaire dans is zeker niet alleen besteed aan een danspubliek. Alle schakeringen tussen de openingsvoorstelling van de Griek Euripides Laskaridis – een rijk, visueel over the top spektakel – of anti-racistisch boenwerk van Alice Ripoll en de exact uitgemeten Goldberg Variations van De Keersmaeker zijn vertegenwoordigd in voorstellingen van choreografen uit Europa, Azië, Zuid-Amerika en Nederland. Amsterdam, van 1-16 juli. Meer informatie: julidans.nl

Over het IJ Festival Dit locatietheaterfestival in de rauwe havenomgeving van de NDSM-werf en in Amsterdam-Noord biedt meer dan 40 voorstellingen, waarvan 18 premières, van nieuwe en gevestigde makers. Bijna of net afgestudeerde makers presenteren zich in het Zeecontainerprogramma met een voorstelling of installatie op een mini-locatie. Met verder op deze editie onder meer een filosofische spinningles van Werkplaats van de Woestijne, nachtelijke wandelingen van Marjolijn van Heemstra en TAAT, het nieuwe gezelschapsspel van Emke Idema. Amsterdam, van 9-18 juli. Meer informatie: overhetij.nl

Theaterfestival Boulevard In augustus is Den Bosch een bruisend knooppunt voor avontuurlijk, experimenteel en inspirerend theater, en voor dans en muziek, uit binnen- en buitenland. Het Zuiderpark fungeert als festivalhart, maar de theaterlocaties bevinden zich overal in de stad. Op het programma van deze 37ste editie onder meer werk van Naomi Velissariou, Francesca Lazzeri, Jan Martens/GRIP, Nastaran Razawi Khorasani, BERLIN, Circus Ronaldo, Alexandra Broeder, Theater Artemis en De Warme Winkel/Florian Myjer. ‘s-Hertogenbosch, van 5-22 augustus. Meer informatie: festivalboulevard.nl

Festival Noorderzon Noorderzon Festival of Performing Arts & Society omschrijft zichzelf als een „curieuze combinatie van een internationaal kunstenfestival op het scherpst van de snede met spannende hedendaagse podiumkunsten uit alle delen van de wereld én een groots zomerfeest in een vrij toegankelijk plantsoen”. En inderdaad, het Noorderplantsoen in Groningen biedt een gezellige mix van terrassen en podia. Meest prikkelend van dit prettig eigenzinnige festival zijn de vele internationale gasten, van circus uit Australië (Circe) tot virtualreality-theater uit Denemarken. Groningen, van 12-22 augustus. Meer informatie: noorderzon.nl

Beeldende kunst

Sonsbeek De twaalfde editie van Sonsbeek vindt plaats op dertien locaties in Gelderland: van Arnhem tot aan het Kröller-Müller Museum. In deze editie gaat het om wat op een andere manier is beschreven of gedocumenteerd, ongeacht of dat nu in een beeld, dans, zang of tekst is. ‘Force Times Distance’ is het overkoepelende thema waarbij de curatoren in beeld willen brengen wat ongelijkheid met zich meebrengt en aantonen „wie (on)zichtbaar is, wie (on)misbaar is, wie ons applaus verdient en wie lafhartig zwijgt”. Met werk van onder anderen: stanley brouwn, Ellen Gallagher, Ibrahim Mahama, Oscar Murillo, Laure Prouvost en Buhlebezwe Siwani.

Kunst op de fiets

In het Drentse landschap rondom Emmen is vanaf 31 juli de kunstexpeditie Into Nature met werken van internationale kunstenaars als Jan Robert Leegte, Chaim van Luit en Otobong Nkanga. In de Heilige Driehoek Biënnale is de rol van troost te vinden, vanuit de gedachte ‘kunst is een vorm van hoop’ in onder meer Brabantse kloosters met werk van onder anderen Bill Viola, Robert Zandvliet en Berlinde De Bruyckere. Of langs de IJssel waar 27 kunstenaars ingaan op de verhouding tussen mens en landschap. Behalve beeldend kunstenaars is er op de IJsselbiënnale 2021 ook muziek en theater rondom het thema klimaatverandering. Wie wil kan meteen in Zwolle het landgoed Anningahof bezoeken waar vanaf 9 juni zeventig kunstenaars te zien zijn, onder wie Henk Visch en Herbert Nouwens. En dan is er nog in Soest de Paltz Biënnale waar acht kunstenaars installaties hebben gebouwd rondom het thema ‘In Between Trees’.

Watou Het Vlaamse kunstenfestival Watou, waar kunst en poëzie aan elkaar gekoppeld worden, is elke zomer weer een feest om te bezoeken. Watou 2021, de veertigste editie, vertrekt vanuit de mens zelf. De curatoren stellen zich de vraag: Wat is onze rol en positie in deze wereld? Vanuit dat idee werd er gekozen voor werk van 30 beeldend kunstenaars (onder wie Tracey Emin, Mark Manders, Neo Matloga en Esther Kläs & Gustavo Gomes) en 40 dichters (onder wie Annelie Davids, Bernke Klein Zandvoort, Marieke Lucas Rijneveld en Dean Bowen). De route leidt dit jaar niet alleen langs het kunstdorp Watou, maar ook langs het centrum van Poperinge en Kasteel De Lovie.

Fotofestival Naarden Fotofestival Naarden wordt sinds 1989 elke twee jaar georganiseerd in de vesting van Naarden. Dit jaar zijn er foto’s gekozen rondom het thema ‘The Art of Living’ en dan kom je vanzelf uit bij het leven in een bubbel, een onbekend of saai leven ten tijde van corona of het overleven an sich. Werk is er te zien van onder anderen: Bieke Depoorter, Mame-Diarra Niang, Kevin Osepa, Mounir Raji, Melissa Schriek, Xiaoxiao Xu. Ook zal er de FFN Talent Award worden uitgereikt aan een fotograaf die het meest veelbelovende werk heeft gemaakt in de afgelopen twee jaar.

Art Zuid De tweejaarlijkse beeldenroute ArtZuid in Amsterdam-Zuid staat dit jaar in het teken van ‘Imagine’. De inspiratiebron achter dit thema is het socialistische gedachtegoed en werk van de stadsbeeldhouwer Hildo Krop, die begin twintigste eeuw honderden beelden in Amsterdam vervaardigde. Langs een vijf kilometer lange route rondom de Apollo- en Minervalaan zijn zeventig beelden te zien. Vijftig internationale, geëngageerde kunstenaars verbeelden hun blik op gelijkheid, mens, dier en natuur, vrouwenrechten, klimaat, vluchtelingenproblematiek. Met beelden van Atelier van Lieshout, Marieke Bolhuis, Johannes Büttner, Nelson Carrilho, Raquel van Haver, Ziyanda Majozi, Zhan Wang en Anne Wenzel.

Pop en Jazz

North Sea Jazz Downtown

Het festival gaat ook dit jaar niet door en is verzet naar 2022, maar als North Sea Jazz Downtown trekt North Sea Jazz begin juli eenmalig de stad in. Er zijn concerten in de Rotterdamse zalen: Bird, De Doelen, LantarenVenster en RTM Stage, de nieuwe concertzaal in Rotterdam Ahoy. Met Cécile McLorin Salvant, Richard Bona, José James & Metropole Orkest, Eric Vloeimans, Michel Portal, Niels Broos X Jamie Peet. De shows worden gelijktijdig gratis gestreamd via de North Sea Jazz website. Rotterdam, van 9-11 juli. Meer informatie: northseajazz.com

Zomeravonden in Paleistuin Noordbrabants Museum De Paleistuin van Het Noordbrabants Museum is een oase van rust, midden in ’s-Hertogenbosch. Erg leuk dat in de maand juli juist hier veel intieme zomeravondconcerten onder de naam Tuinsessies zullen plaatsvinden. Op een kleedje bij onder meer Spinvis, Tangarine, Nana Adjoa, Sophie Straat, Tim Knol, Meskerem Mees. ’s-Hertogenbosch, van 8-31 juli. Meer informatie: tuinsessies.nl

Ilse DeLange Open Air Met gospelkoor en een orkest ontstak ze dit donkere jaar licht voor wie het moeilijk had. „I will help you”, zong Ilse DeLange. Als de grond onder je vandaan valt. Als je je gekwetst voelt. Groot in gevoel. Laat dat maar aan haar over. De zangeres, die ondertussen een grote vedette in Duitsland aan het worden is, gaat weer optreden. Er zijn vier grote openluchtshows. 22 augustus: Amsterdamse Bostheater, Amstelveen.

27 augustus: Openluchttheater Eibergen.

4 september: Openluchttheater Caprera, Bloemendaal.

5 september: Bostheater Ommen.

A Day at Blijdorp Festival A Day At The Park organiseert een exclusieve editie voor 500 muziekliefhebbers in Diergaarde Blijdorp. De dieren hebben geen last: het wordt een silent disco. Het is een voorproefje op de terugkeer van het house en technofestival in het Kralingse Bos op 18 september. Rotterdam, 10 juli. Meer informatie: diergaardeblijdorp.nl

Gent Jazz Na het afblazen van het met internationale sterren gevulde Gent Jazz heeft het Vlaamse muziekfestival een waardig coronaproof alternatief weten op te tuigen met concerten van Jef Neve, Marc Ribot, Tigran Hamasyan, Tutu Puoane, José James, Taxiwars en Eefje de Visser. De ‘Back to Live’-editie is op de Bijlokesite in Gent. Gent (België), van 8-18 juli. Meer informatie: gentjazz.com

Walk The Line De succesformule ‘Walk The Line’ in TivoliVredenburg houdt ook deze zomer stand, met steeds drie shows per tour. In verschillende zalen spelen artiesten voor steeds groepjes van 50 mensen. Met naast hiphop, heavy en jazz (Benjamin Herman, Joris Roelofs) ook nieuwe thema’s: Americana, Indie, Vocal Jazz, Psychjams en My First Festival voor het hele gezin (met Clean Pete en Kenny B). Utrecht, van 4 juli tot en met 8 augustus. Meer informatie: tivolivredenburg.nl

Klassiek

Wonderfeel Een authentiek festivalgevoel beleef je op Wonderfeel, nu voor de zevende keer op de prachtige buitenplaats Schaep en Burgh in ’s-Graveland. Een weekend lang klinken hier ruim zestig klassieke concerten: van barok tot minimal en niet-westerse muziek. Door gearriveerde topmusici als Liza Ferschtman en Holland Baroque en jonge talenten. Wegens corona is elke festivaldag opgeknipt een ochtend/middag- en een avondshift van beide zes uur met minimaal tien optredens. Met o.a. premières van Annelies Van Parys, Aftab Darvishi, Calliope Tsoupaki. Dichter Maria Barnas is gastcurator van het podium Dichter onder de Boom.

Grachtenfestival Amsterdam Het Amsterdamse Grachtenfestival heeft dit jaar het thema ‘Luister! Muziek als protest’ en biedt meer dan 200 concerten door ruim 400 musici op 90 locaties in Amsterdam, met uitstapjes naar Almere, Lelystad en het Hem (Zaandam). Het festival brengt veel premières: From the Sun’s Perspective van House of Makers in het Compagnietheater; de voorstelling Mars: van Camiel Jansen in De Meervaart; een nieuwe compositie door Nawras Altaky in Paradiso, een nieuw stuk van Opera op Zak in het Luther Museum en een voorstelling van Sydney Plummer in DeLaMar West. Alle muzikale genres en cross-overs komen aan bod.

Oranjewoud

Van zonsopgang tot diep in de nacht is het parklandschap Oranjewoud decor voor de negende editie van het Oranjewoud Festival, dit jaar opgedeeld in drie zones met eigen programmeringen: van een Play Zone en een Expedition Zone, tot een huiskamerachtige Comfort Zone. Op het programma concerten van o.a. The Swingles, het Dudok Quartet, Elisabeth Hetherington, Het Reizend Muziekgezelschap, violiste Noa Wildschut, pianist Hannes Minnaar en Rembrandt Frerichs en cellist Johannes Moser. Geluidskunstenaars Strijbos & Van Rijswijk ontwikkelen het project Soprano Panorama, een onzichtbaar koor dat vanuit alle windrichtingen klinkt.

Festival Oude Muziek Het Festival Oude Muziek Utrecht richt dit jaar tien dagen lang de blik op retoriek met als festivalthema ‘Muziek spreekt – Let’s Talk’. Hoogleraar letterkunde Frits van Oostrom is co-curator en zal het thema in een reeks talkshows duiden. Omkranst door een openingsconcert met het Ensemble Correspondences en een slotconcert waarin in TivoliVredenburg de akoestiek van de Hagia Sofia wordt gereproduceerd, komen o.a. Josquin-specialist Rebecca Stewart, ensemble Vox Luminis, Ensemble Organum, counter Philippe Jaroussky met L’Arpeggiata en Cristina Pluhar, Dietrich Henschel, Skip Sempé, Cappella Amsterdam, de Ned. Bachvereniging en vele andere internationale ensembles en artiesten, op 15 festivallocaties.