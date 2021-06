Stikstofreductie valt lager uit dan doel, minder varkensboeren stoppen dan verwacht

De stikstofreductie valt een stuk lager uit dan het ministerie van Landbouw had gehoopt na de uitkoopregeling voor varkenshouders: van het beoogde doel is slechts een derde gerealiseerd. Dat komt onder meer omdat een stuk minder varkensboeren stoppen met hun bedrijf dan verwacht. Van de 430 bedrijven die zich hadden aangemeld voor de regeling, stoppen uiteindelijk 278 definitief. Dat laat het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit woensdag weten. Via een subsidieregeling hoopte het kabinet dat meer boeren stoppen met hun bedrijf, zodat de stikstofuitstoot omlaag gaat en er meer ruimte komt voor nieuwe bouwprojecten.

Volgens het ministerie zijn de belangrijkste verklaringen voor de lagere stikstofreductie dat minder boeren stoppen dan vooraf werd verwacht. Bovendien veroorzaken de bedrijven die wel stoppen relatief minder stikstofuitstoot dan verwacht en hebben ze een andere ligging dan berekend ten opzichte van Natura 2000-gebieden. Het beoogde doel was 8,5 mol (moleculair gewicht) stikstofreductie, maar dat komt uiteindelijk uit op 2,5 mol. Omdat niet alle bedrijven gebruik maken van de subsidieregeling, blijft er 170 miljoen euro over. Dit bedrag gaat het demissionaire kabinet inzetten voor andere stikstofmaatregelen.

Om de stikstofuitstoot te verlagen zodat er ruimte ontstond voor de voor de bouw van woningen en de aanleg van infrastructuur besloot minister Carola Schouten (Landbouw, ChristenUnie) vorig jaar om varkenshouderijen te saneren met een subsidieregeling. Dit plan had ze aanvankelijk aangewend om stankoverlast tegen te gaan en kreeg door de stikstofcrisis extra belang. Om de stikstofcrisis te lenigen besloot het kabinet verder om de maximumsnelheid te verlagen naar 100 kilometer per uur overdag.

Uit onderzoek van de commissie-Remkes bleek in juni vorig jaar dat Nederland te weinig maatregelen nam tegen de stikstofuitstoot. Om de natuur te beschermen moest de uitstoot gehalveerd worden. In het rapport waarschuwde de commissie al voor het plan van het kabinet om veehouderijbedrijven uit te kopen. Volgens de commissie zou het alleen zin hebben als het gaat om bedrijven „met een relatief grote depositielast nabij kwetsbare en relatief zwaar belaste natuur”. Het advies luidde dan ook om selectief te kiezen welke bedrijven uit te kopen.