Rapport: Venrayse wethouder wekte tot drie keer toe de schijn van belangenverstrengeling

De positie van de Venrayse wethouder en locoburgemeester Jan Loonen (CDA, Grondzaken) wankelt na een publicatie van een rapport van adviesbureau Berenschot over een gronddeal tussen hem en het waterschap Limburg. Volgens bronnen steunt een meerderheid van de gemeenteraad woensdagavond tijdens een vergadering een motie van wantrouwen tegen de bestuurder.

Het lijkt erop dat daarnaast tegen burgemeester Luc Winants (CDA) een motie van afkeuring zal worden ingediend. Een raadsmeerderheid zou zo’n gele kaart nodig vinden, omdat Winants de afgelopen tijd meer als verdediger van partijgenoot Loonen optrad, dan als kroonbenoemde hoeder van de integriteit.

NRC publiceerde in januari over de kwestie die het plaatselijke weekblad Peel en Maas had ontdekt, maar waarover na druk door burgemeester Winants niet was gepubliceerd. Het betrof een grondruil uit 2016 tussen Loonen en de waarnemend dijkgraaf, CDA-prominent Ger Driessen. Loonen is behalve wethouder Grondzaken ook grootgrondbezitter. Hij verkocht gronden aan het waterschap, zodat de Loobeek weer kon meanderen.

Lees ook: CDA-wethouder Venray bevoordeeld bij deal met waterschap

Over de gronddeal onderhandelden Loonen en Driessen onder vier ogen. De CDA’ers kennen elkaar goed. Loonen was lid van de Provinciale Staten toen Driessen gedeputeerde was. Berenschot stelt dat Loonen zich aan geldende regels en integriteitscodes heeft gehouden, maar dat hij in drie gevallen de schijn van belangenverstrengeling heeft gewekt.

Uit al in mei gepubliceerd onderzoek van recherchebureau Hoffmann in opdracht van het waterschap bleek dat Loonen en zijn familie bevoordeeld zijn ten opzichte van andere grondeigenaren.

Voor elke hectare grond die de familie inleverde bij het waterschap kregen ze 2,05 hectare terug. Bij andere eigenaren was dat niet meer dan 1,2 hectare. En met de bezwaren van een ambtenaar tegen de „slechte deal voor het waterschap” werd niets gedaan.

Schijn van belangenverstrengeling

Hoewel Berenschot niet zulke harde conclusies trekt, noteert het bureau wel dat Loonen tot drie keer toe de schijn van belangenverstrengeling gewekt heeft: door zich tijdens de onderhandelingen verscheidene malen op te werpen als woordvoerder van de familie, door eisen te stellen waarbij ook de gemeente Venray zaken zou moeten doen en door bij Loonens broer thuis onder vier ogen te spreken met dijkgraaf Ger Driessen.

Ook constateert Berenschot dat de gemeenteraad nooit formeel is geïnformeerd over de belangen van Loonen in het Loobeekdal. Het bureau stelt bovendien: „Het lijkt erop dat het waterschap graag tot overeenstemming heeft willen komen en zich flink heeft uitgerekt.” Maar het behaalde resultaat zou vooral het gevolg zijn van het goede onderhandelen door Loonen en zijn goede grondposities.

Loonen zou zelf nog door willen als wethouder. Hij krijgt daarbij steun van burgemeester Luc Winants (CDA) en de CDA-fractie onder leiding van broer Toon Loonen.

Winants onder vuur

Winants ligt niet voor het eerst onder vuur. In 2010 trad hij af als wethouder van Maastricht, toen de raad een motie van wantrouwen tegen hem dreigde aan te nemen. Die verweet hem dat hij de raad onjuist en te laat had geïnformeerd over de aankoop door de gemeente van het stadion van voetbalclub MVV. In 2013 werd hij burgemeester in Brunssum, maar ook daar vertrok hij voortijdig, na een conflict met een deel van de gemeenteraad.

In de kwestie-Loonen was het Winants die druk uitoefende op Peel en Maas om te wachten met publicaties over de gronddeal. De gemeente Venray is behalve een belangrijke bron van nieuws ook de grootste adverteerder in het blad.

Kleffe kliekjes

Het debat over de zaak-Loonen vindt plaats net na de publicatie van een kritisch rapport van de in opdracht van het CDA ingestelde commissie-Kaiser. Die signaleerde „kliekjes die klef met elkaar omgaan”, de neiging om alles wat niet verboden is toe te staan en het stapelen en vervlechten van functies door ambtsdragers van christendemocratische huize. RTL Nieuws riep Loonen in 2017 met 71 nevenfuncties uit tot bijbanenkoning van Nederland.

Loonen is onder meer vicevoorzitter van negen aan het CDA gelieerde stichtingen. Onder de naam Waterbelang bezetten ze samen veertien van de dertig zetels in het algemeen bestuur van het Waterschap Limburg.

Lees ook: Bij het CDA in Limburg vallen de integriteitskwesties niet mee: ‘Motorblok partij heeft groot onderhoud nodig’

Limburg is de enige provincie waar het CDA niet aan de waterschapsverkiezingen meedoet, maar dat overlaat aan regionale stichtingen. Harold Schroeder, voorzitter van het CDA Limburg, zegt dat, in het licht van de commissie-Kaiser, zal worden overwogen om bij volgende verkiezingen wel als CDA mee te doen. „Vervolgens is de vraag wat dat betekent voor de CDA’ers die op de lijst van Waterbelang staan.”