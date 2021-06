Portugese banken claimen miljard euro bij verzamelaar Joe Berardo

De prominente Portugese zakenman en museumeigenaar Joe Berardo is in Lissabon aangehouden op verdenking van fraude en witwassen. Drie banken claimen een miljard euro van de 76-jarige tycoon tegoed te hebben. Dat meldt persbureau Reuters.

Berardo, die in 2006 het Museu Coleção Berardo in Lissabon oprichtte, met belangrijke werken van Miró en Mondriaan, is dinsdag gearresteerd toen de Portugese politie bij zo’n vijftig huizen en banken huiszoekingen deed. Hij wordt ervan beschuldigd waardevolle kunstwerken in een trust te hebben ondergebracht, om ze zo te beschermen tegen schuldeisers. Berardo heeft geen commentaar gegeven en wordt een dezer dagen voorgeleid.

De autoriteiten begonnen twee jaar geleden een strafrechtelijk onderzoek tegen de kunstverzamelaar nadat drie Portugese banken hem hadden aangeklaagd in de hoop bijna 1 miljard euro aan schulden terug te vorderen.

Leningen

Tegen een parlementaire commissie verklaarde Berardo in mei 2019 dat hij geen schulden op zijn naam had staan. De door hem aangevraagde leningen, met zijn kunstcollectie als onderpand, waren bestemd voor bedrijven waarmee hij banden had, verklaarde de zakenman toen.

Staatsbank Caixa Geral de Depositos (CGD) heeft Berardo een bedrag een 439 miljoen euro geleend, twee andere Portugese banken leenden hem vergelijkbare bedragen. Volgens de aanklagers heeft de staatsbank bij het verstrekken van de lening en het daaropvolgende invorderingsproces allerlei procedures overtreden. Ook de bank wilde niet reageren.