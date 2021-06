Politieagent tot geldboete veroordeeld voor discriminerende belediging

Een unieke zaak. Bij het Openbaar Ministerie in Rotterdam kunnen ze zich in ieder geval niet herinneren dat ze de afgelopen vijf jaar eerder een politieagent hebben vervolgd wegens het discriminerend beledigen van een burger.

De primeur gold de 52-jarige agent Wouter-Jan O. die op Sinterklaasavond vorig jaar in een volkswijk van Dordrecht tegen middernacht een zwarte man uitschold voor „kutneger”. Het schelden gebeurde na een vechtpartij waarbij aanvankelijk drie agenten en later meer dienders een vader, moeder en zoon arresteerden omdat ze zich hadden verzet tegen de aanhouding van hun schilder. Die had die dag in hun woning werk verricht en daarna ’s avonds een halve fles cognac gedronken en zich later op straat bemoeid met de politie die vergeefs probeerde een blaffende hond verderop in de straat te sussen. De schilder had de agent uitgescholden voor „paardenlul” en daarna wilde de agent hem aanhouden en escaleerde de situatie. Het leidde tot een minutenlang durende knokpartij op een grasveldje vol hondenpoep.

‘Gevecht voor m’n leven’

De agent, die in politie-uniform in het verdachtenbankje zat, gaf woensdag toe dat hij de belediging heeft geroepen. Hij herkent zijn stem op de beelden van het voorval die door een buurtcamera bij een flat zijn gemaakt zonder dat de politie dit wist. Waarom hij die term gebruikte, kan hij zich niet herinneren. „Ik was in gevecht voor mijn eigen leven”, zei de agent. Het zat hem vooral dwars dat hij niet in staat was geweest de twee vrouwelijke collega’s te beschermen die ook in de vechtpartij beland waren geraakt. „Ik kon hun niet helpen toen dit van mij werd gevraagd.”

De agent zei dat hij het „heel vervelend” vindt dat hij een man heeft beledigd vanwege diens huidskleur. „Het zijn niet de woorden die ik normaal gebruik.” Het moet door de omstandigheden zijn gebeurd. „Het was ook voor het eerst in 21 jaar dat ik de noodknop heb ingeduwd” om assistentie van collega’s te vragen.

Politierechter Tineke van de Grampel vroeg de agent of hij nu iets wilde zeggen tegen de man die hij eerder beledigde en die nu schuin achter hem in de rechtszaal zat. Nee. Voor excuses zag de agent geen reden. Hij was nog steeds kwaad op de man omdat hij „mij en mijn collega’s onrecht heeft aangedaan”.

‘Extra kwalijk in BLM-jaar’

Namens de uitgescholden man eiste advocaat Justin Kötter een immateriële schadevergoeding van 300 euro. „De grievende en discriminerende uitingen hebben grote invloed gehad op het leven van cliënt. Door die belediging heeft hij zich voor het eerst anders gevoeld in deze samenleving.”

Officier van justitie Ronald Steen, die de verdachte eerder een strafbeschikking heeft aangeboden die de man weigerde, acht de agent schuldig aan heftige belediging en discriminatie. Iemand zo uitschelden in het jaar waarin Black Lives Matter-demonstraties aan de orde van de dag zijn, is extra kwalijk. „Als hij klootzak had gezegd, hadden we hier niet gestaan. Als politieman had hij beter moeten weten, dit werkt strafverhogend.” Het schelden gebeurde bovendien toen de situatie al onder controle was. Hij eiste een geldboete van 400 euro.

Namens de verdachte probeerde advocaat Thomas Felix de rechter om begrip te vragen voor het handelen van de agent. „Het beledigen gebeurde in the heat of the moment’’, aldus Felix. Volgens de advocaat kan ons brein ons in zo’n stressvolle situatie dingen laten zeggen die we eigenlijk helemaal niet bedoelen.

Rechter Van de Grampel vond evenwel dat de verdachte agent in deze zaak geen beroep op psychische overmacht toekomt. „U hebt een enorm naar woord gezegd. U had alles kunnen zeggen maar niet het woord ‘kutneger’. De context van de situatie rechtvaardigt dit niet.” Voor de „heftige belediging” moet de agent een geldboete betalen van 250 euro. Ook de claim van 300 euro immateriële schadevergoeding wordt toegewezen.