Politie en OM kraken communicatiemiddel cybercriminelen

Politie en justitie hebben een onder criminelen populair versleuteld communicatiemiddel onderschept. Het gaat om het zeshonderd gebruikers tellende netwerk DoubleVPN, dat woensdag uit de lucht is gehaald. Dat gebeurde dankzij een internationale actie waarbij onder meer Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Italië, Zwitserland en Duitsland betrokken waren. Ook in de Verenigde Staten en Canada zijn servers in beslag genomen. Het onderzoek stond onder leiding van de Nederlandse politie en justitie, zo maakt het Openbaar Ministerie (OM) woensdag bekend.

Volgens het OM leverde DoubleVPN beveiligde internetverbindingen „die cybercriminelen een veilige haven boden om hun slachtoffers aan te vallen”. Justitie stelt dat het bedrijf een „kleine VPN-provider” was, maar „heel belangrijk voor cybercriminelen”. De dienst maakte vooral reclame op Russische en Engelstalige ondergrondse internetfora. „Criminele facilitators als DoubleVPN hebben een wereldwijd bereik. Hun servers staan in vrijwel alle landen”, aldus Andy Kraag, hoofd van de Landelijke Recherche.

Het systeem werd gebruikt door criminelen voor phishing en het verspreiden van ransomware. DoubleVPN kon klanten volgens het OM „anonimiteit garanderen” voor minimaal 22 euro per maand. Een VPN-dienst versleutelt internetverkeer vanaf het IP-adres, zodat dit is afgeschermd. Het bedrijf in kwestie wordt ervan verdacht een criminele organisatie te zijn. Ook verdenkt justitie DoubleVPN van witwassen, medeplichtigheid of betrokkenheid bij strafbare feiten doordat criminelen de dienst gebruikten voor hackacties, het verkopen of verspreiden van malware en het verkopen van illegaal verkregen gegevens.