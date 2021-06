Pogacar wint eerste tijdrit, Van der Poel behoudt gele trui

Mathieu van der Poel heeft met een sterke eerste tijdrit in deze Tour de France de gele trui met succes verdedigd. De kopman van Alpecin-Fenix finishte in de tijdrit van 27,2 kilometer tussen Changé en Laval Espace Mayenne als vijfde in 32.31,81 minuten en bleef daarmee de Sloveen Tadej Pogacar in het algemeen klassement net voor.

De Sloveense winnaar van de Tour van vorig jaar won de tijdrit in 32.00,83 minuten. Van der Poel heeft in het algemeen klassement nog een voorsprong van acht seconden op Pogacar, die veel tijd pakte op zijn concurrenten voor de eindzege in deze Tour. Zo leverde Primoz Roglic 44 seconden in ten opzichte van zijn concurrent en landgenoot. De kopman van Jumbo-Visma heeft in het algemeen klassement nu een achterstand van 1.40 minuut op Pogacar.

De Deen Mikkel Bjerg zette al vroeg op de dag op een droog parcours een snelle tijd neer met 33.01 minuten. De Italiaan Mattia Cattaneo dook daar twee uur later op een opgedroogd wegdek na tussentijdse regen zes seconden onder. Küng stelde de snelste tijd daarna fors scherper en was 36 seconden sneller. De Zwitser van Groupama-FDJ was vooral in het tweede deel van de tijdrit heel snel. De Denen Jonas Vingegard en Kasper Asgreen kwamen in de buurt van de tijd van de Europees kampioen tijdrijden, maar konden niet tippen aan de 32.19.10.

Tadej Pogacar was de eerste die onderweg beduidend sneller was na Küng. De kopman van UAE Team Emirates dook in Laval 19 seconden onder de tijd van de Zwitser en moest daarna afwachten of het genoeg was voor de dagwinst en voor de gele trui. Daarvoor moest hij 39 seconden goedmaken op Van der Poel.

Wout van Aert gaf 30 seconden toe op Pogacar en finishte als vierde achter zijn ploeggenoot Vingegaard. Van der Poel, die in zijn toch al zo drukke programma weinig aandacht had besteed aan het tijdrijden, zorgde er met een sprintje in de laatste meters voor dat hij net genoeg overhield om nog even in het geel te blijven rijden. (ANP)