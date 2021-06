Opnieuw massagraf gevonden in Canada

Bij een voormalige kostschool bij het plaatsje Cranbrook in het zuidoosten van Canada is een massagraf ontdekt. Dat melden Canadese media. Het zou gaan om 182 lichamen van leden van een van de inheemse Ktunaxa-stammen in het gebied. De menselijke resten zouden zijn gevonden via radartechnologie.

De meeste lichamen lagen in ongemarkeerde graven van zo’n meter diep. De kostschool, die van 1912 tot in de jaren 1970 open was, is tegenwoordig een resort met casino en golfbaan. Het is de derde keer in enkele weken dat in Canada een massagraf met inheemse schoolkinderen wordt ontdekt. In mei ging het om een massagraf in British-Columbia met 215 kinderen en in juni werden er maar liefst 750 anonieme graven gevonden vlakbij een voormalige katholieke kostschool.

De vondsten hebben gezorgd voor een schokgolf in Canada, waar tussen 1850 en 1970 ongeveer 150.000 inheemse kinderen werden weggehaald bij hun familie om naar een van de 139 internaten in het land te gaan. Het beleid van de Canadese regering was erop gericht de kinderen los te weken van hun inheemse identiteit en te laten assimileren in de witte cultuur.

Op deze kostscholen ging het er hardhandig aan toe: uit nationaal onderzoek bleek dat er ruim vierduizend dodelijke slachtoffers zouden zijn gevallen op deze kostscholen. De Canadese regering bood daar in 2008 excuses voor aan en zette een compensatieregeling op voor slachtoffers. Vanwege de grote rol van de katholieke kerk in het schandaal heeft Paus Franciscus ermee ingestemd om later dit jaar inheemse overlevenden van Canada’s kostscholen te ontmoeten. Excuses maken voor de gruwelijkheden heeft de kerk nog niet gedaan.