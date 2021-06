OM eist 418 dagen cel en tbs voor vernieling Joods restaurant in Amsterdam

Justitie heeft woensdag een gevangenisstraf van 418 dagen en tbs met dwangverpleging geëist tegen de 32-jarige Selah A. wegens het tot twee keer toe vernielen van het Joodse restaurant HaCarmel in Amsterdam. De geëiste celstraf is gelijk aan het aantal dagen dat de verdachte in voorarrest heeft gezeten. De officier noemde A. woensdag „een gevaarlijke verdachte met geradicaliseerde ideeën, maar ook iemand met een bijzonder kwetsbaar bestaan en iemand met een ingewikkelde psychische problematiek”.

De officier stelt dat de Palestijns-Syrische vluchteling gehandeld heeft met „terroristisch oogmerk”. Omdat het Pieter Baan Centrum eind mei oordeelde dat hij verminderd toerekeningsvatbaar is, is naast een celstraf ook tbs met dwangverpleging geëist. Volgens het OM was de actie van de 32-jarige verdachte specifiek gericht op het restaurant, enkel en alleen om de achtergrond van het restaurant. De daad zou nadrukkelijk gericht zijn op de Israëlische vlag die voor het raam hing.

Een theoloog en een cultureel antropoloog van onderzoeksbureau NTA hebben zich op verzoek van justitie over de zaak gebogen en geconcludeerd dat A. de afgelopen jaren is geradicaliseerd. De Amsterdamse stadskrant Het Parool schreef eind oktober dat op A.’s telefoon foto’s en videofragmenten zijn aangetroffen, waarin wordt gesproken over wapens en martelaar worden.

Bespuugd en besmeurd

Daniël Bar-On baat het koosjere restaurant aan de Amstelveenseweg samen met zijn vader uit. In mei 2020 werden zij voor de vierde keer in tweeënhalf jaar tijd geconfronteerd met een aanval op het pand: ruiten waren ingeslagen en de de Israëlische vlag in brand gestoken. Toen de politie bij het restaurant aankwam, stond A. met een aansteker voor het restaurant. Hij werd ter plaatse aangehouden. Het is overigens niet de eerste keer dat A. vastzit in verband met agressie tegenover HaCarmel. Eind 2017 pleegde hij een vergelijkbare aanval op het restaurant en werd daarvoor toen veroordeeld tot zes weken cel.

Niet alleen A. had het de afgelopen jaren voorzien op het koosjere restaurant. In augustus vorig jaar werd de veertiger Hassan N. veroordeeld tot acht maanden onvoorwaardelijke celstraf omdat hij enkele maanden daarvoor een nep-explosief had geplaatst bij HaCarmel. En het restaurant was ook op andere manieren doelwit van agressie. „Je zou eens moeten weten hoe vaak we onze ramen moeten lappen omdat ze bespuugd zijn of met eieren besmeurd”, aldus eigenaar Bar-On vorig jaar in een interview met NRC, waarin hij benadrukte dat hij „helemaal klaar [is] met het gezeik”.

De rechtbank in Amsterdam doet op 14 juli uitspraak in de zaak.