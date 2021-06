Op de corona-afdeling is een nieuwe patiënt met een niet-Nederlandse achtergrond. Hij is al een paar dagen goed aan het opknappen. Maar ondanks dat hij op papier hersteld zou moeten zijn, oogt hij toch buitensporig vermoeid. Ik besluit hem na de artsenvisite een hart onder de riem te steken in zijn eigen taal. Opeens leeft de man op, van de vermoeidheid is geen spoor meer te vinden. Hij maakt een praatje met me en ik vraag hem hoe hij zich voelt. „Dat corona kan wel zijn,” zegt hij, „maar van de hele dag Nederlands luisteren en moeten praten, daar raakt een man gewoon uitgeput door.”

