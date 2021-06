Nederland hield informatie achter voor Brussel voor meer pulsvisvergunningen

Nederlandse ambtenaren van het ministerie van Landbouw hebben gerommeld met rekensommen en informatie achtergehouden voor de Europese Commissie om zo veel mogelijk vissers in staat te stellen om te vissen met pulsvisnetten, die de vis met stroomstootjes van de bodem haalt. Dat meldt de NOS woensdag op basis van stukken die het ministerie vrijgaf via de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). De lobby bleek volgens de omroep succesvol: een kwart van de totale Nederlandse vloot (84 schepen) kon blijven doorgaan met pulsvissen, terwijl de Commissie aanvankelijk toestemming wilde geven voor slechts 5 procent (22 schepen). De ambtenaren ervoeren druk uit de visserijsector en Tweede Kamer om zoveel mogelijk vergunningen te verkrijgen, aldus de NOS.

Uit geopenbaard mailverkeer tussen ambtenaren zou blijken dat men wist dat de rekenmethoden niet volgens de wet waren, en dat EU-lidstaten werden misleid. Ze typeerden de werkwijze als „dubieus” en „contra legem” (niet-wettelijk), maar moesten desondanks de informatie stilhouden voor de politieke top van het ministerie en de Europese Commissie. Het ministerie wist op die manier vergunningen te regelen voor het pulsvissen. In 2011 wilden veel ambtenaren niet nog meer pulsvisvergunningen vragen aan Brussel, maar dit werd doorgezet door de top van het ministerie, onder druk van de sector. In de jaren daarna bakkeleiden Nederland en Frankrijk over de vistechniek, waarna de Europese Unie besloot om pulsvisserij aan banden te leggen. Het verbod gaat woensdagnacht in.

Pulsvissen, een inmiddels verboden vismethode, is een stuk efficiënter en goedkoper dan andere technieken doordat minder brandstof nodig is vanwege de lichtere netten. Dat Nederlandse pulsvissers dankzij de vergunningen efficiënter konden vissen, stuitte in het buitenland op weerstand. Vooral in Frankrijk roerden belangen- en milieuorganisaties zich, waarna de EU pulsvisserij verbood. Het ministerie erkent in een reactie dat „de ruime hoeveelheid verstrekte vergunningen voor de pulsvisserij in het verleden ons in het heden niet heeft geholpen om het pulsverbod van tafel te krijgen”. Een Landbouw-woordvoerder stelt dat het „niet goed is dat interne signalen, die er dus waren, onvoldoende zijn opgepakt”. „Dat alles heeft zich tegen ons gekeerd. We hebben daar een prijs voor betaald.”

