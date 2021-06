Het intellectuele gezin is de hel, dat zie je meteen. Moeder is een Italiaanse schrijfster die zegt dat het misschien lijkt alsof er in hun huis geen regels zijn, maar dat die wel degelijk bestaan. Vader is een fotograaf die, nu de Nederlandse au pair in aantocht is, het hoog tijd vindt om er weer met de motor op uit te trekken (voor werk natuurlijk). Er is een tweeling van drie die zich aangewend heeft om schreeuwend en stuiterend te vechten om de aandacht van hun verwekkers.

En er is Michelangelo, een voorlijk jongetje van een jaar of elf dat zichzelf aankondigt als „the best kid in the world”. Zijn broertjes blijken binnenshuis „de barbaren” genoemd te worden. „Mijn moeder ontslaat de au pairs steeds. De laatste al na vijf dagen!” Na zeven dagen, sputtert Silvia machteloos. Je krijgt stellig de indruk dat Michelangelo nu al materiaal aan het verzamelen is voor zijn eigen roman, een Blauwe maandagen in het Rome van de jaren twintig, waarin zijn hele familie ongenadig op de pijnbank gelegd zal worden. Zelf heeft hij al eens een meisje „the worst au pair ever” genoemd omdat ze zijn Nintendo Switch had afgekoppeld.

Rots in de branding

„Mama, vertel nog eens wat je in het sollicitatiegesprek zei?” zegt Michelangelo. Silvia antwoordt dat ze wilde dat de au pair „in mijn hoofd kan kijken” – een instelling waar ze als schrijfster in zekere zin haar beroep van heeft gemaakt, maar waarvan je kunt uittekenen dat het bij het aansturen van een onervaren au pair geen voordeel is.

Die au pair zal Kendra uit Lisse zijn, een twintigjarige die opgroeide in een bewogen gezin en daar gold als rots in de branding. Ze is een van de vijf jongeren die worden gevolgd in het tweede seizoen van de BNNVARA-serie Au pairs, dat dinsdag begon. We zien hoe ze zich met zelfgeschreven woordenlijstjes door de eerste eenzame dagen in Rome heen slaat, wachtend in een hotel tot ze aan de slag mag.

Vlak voordat Kendra begint, blijkt een van de barbarenprinsjes bij het stoeien op zijn hoofd gevallen, onder de ogen van de BNNVARA-camera. Nat washandje pakken, dacht deze polderouder, maar de au pair wordt nu dadelijk afgezegd. „Een van de kinderen moest naar het ziekenhuis of de dokter”, zegt Kendra chagrijnig. „Nog een nacht in een hotel. Ik ga het maar op een zuipen zetten.” Wij weten uit een ander fragment dat, als ze eenmaal aan het werk is, ze vertwijfeld zal zeggen: „Ze slaan me, ze bijten me en ze schoppen me.”

Een heel origineel concept is Au pairs niet in het oerwoud van realityseries, maar de combinatie van culturele en sociaal-economische contrasten geeft het extra dynamiek. Ook al omdat sommige Italiaanse gezinnen, geheel volgens de traditie, een extra kind hebben dat in de wandelgangen ‘vader’ wordt genoemd. Zo is Marco dolblij dat hij met de 20-jarige Joshua een au pair uit „Oe-trekt” in huis krijgt. Joshua is amper binnen of hij wordt besprongen door de heer des huizes: „Hou je van voetbal?” Helaas blijkt Joshua een boomlange veganist met meer aandacht voor de bijbel dan voor de bal.

Latte di soya

Onbegrijpelijk, zegt Marco, iemand uit „Oe-trekt”, de geboorteplaats van Marco van Basten, die niet van voetbal houdt? „Wie is dat?” vraagt Joshua. De arme Marco kijkt of hij de Heilige Maagd Maria de horlepiep ziet dansen. Intussen is zijn echtgenote gesmolten voor de twee meter zachtmoedigheid tegenover haar.

Zelf heeft Joshua ontdekt dat hij onder het schuine dak van zijn nieuwe kamer niet rechtop kan staan; over veganisme is hij nog maar niet begonnen. Eerder had zijn verzoek om „Latte di soya” in de supermarkt geleid tot een welwillend „Ice?” van de verkoper. Dat wordt nog wat.