Kaag: heb me niet bemoeid met aanpassingen documentaire

D66-leider Sigrid Kaag stelt dat de verzoeken om correcties aan te brengen in de VPRO-documentaire over haar niet op persoonlijke titel zijn gedaan. Volgens Kaag zijn er „werkafspraken gemaakt” tussen het ministerie van Buitenlandse Zaken, D66 en de VPRO over de beelden. Ze heeft een voorvertoning van de film gekeken met de partij en medewerkers van het ministerie. „Toen hebben de woordvoerders van Buitenlandse Zaken en D66 opmerkingen gedeeld, maar ik heb niet gezien wat of waarover”, reageert Kaag woensdag. De aanpassingen gebeurden „niet op mijn verzoek”, aldus de D66-leider.

Lees ook: D66 en ministerie bemoeiden zich met VPRO-documentaire over Sigrid Kaag

Dinsdagavond bleek uit stukken in handen van GeenStijl dat de partij en het departement zich vergaand hebben bemoeid met de VPRO-documentaire Sigrid Kaag – Van Beiroet tot Binnenhof. In de documentaire volgt regisseur Shuchen Tan Kaag als minister van Buitenlandse Handel. Het ministerie heeft na het zien van de eerste beelden bezwaar gemaakt tegen scènes waarin Kaag geen autogordel draagt. De D66-leider zei zelf bij het zien van de beelden dat ze daar „erg ongelukkig” mee was. Ze heeft daarom geld overgemaakt naar Veilig Verkeer Nederland. „Een heel flatteus beeld van mij is het ook niet, maar ik heb me er verder niet mee bemoeid.”

D66 - dat zich pas inliet met de beelden nadat bekend werd dat Kaag zich kandideerde als lijsttrekker - pleitte ervoor dat in de definitieve documentaire meer aandacht moest zijn voor haar idealen. „Nu zit dat er helemaal niet in.” Ook beelden waarop Kaag „klaagt over Kamerleden” waren volgens haar campagneteam „parlementair onjuist” en moest de documentairemaakster schrappen. Kaag stelt dat D66 en het ministerie aan het einde konden meekijken „of er dingen inzaten die vertrouwelijk of ongelukkig” waren. „Maar het is uiteindelijk altijd het eindoordeel van de documentairemakers van de VPRO.”

Met medewerking van Lamyae Aharouay.