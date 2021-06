Inktvrije Spanjaarden

Opeens zijn alle sterren verdwenen. Zeg wat je wil over Portugal, maar voor Ronaldo zit je aan je scherm gekluisterd. Zolang Kroatisch icoon Modric op het veld staat, kan er altijd iets magisch gebeuren. Lewandowski’s onmachtvertoning met Polen had best langer mogen duren. Een hele generatie weergaloze Duitsers zien we waarschijnlijk nooit meer terug. En dan Mbappé – de prins van het vorige WK, de prutser van dit EK – die met zijn falen vanaf de stip zorgde voor de apotheose van een adembenemende voetbalavond.

Als De Bruyne niet opknapt van zijn blessure, moet het oog het doen met de brute kracht van Lukaku en de flair van enkele Italianen. In dat verdere feest van middelmatigheid, zet ik mijn geld op Spanje.

Wat maakt dit team zo flets, vroeg ik me af nadat keeper Simón, gehuld in oranje, de bal van zijn middenvoet in het eigen doel had laten glippen. Geen sterren, natuurlijk!

De gouden generatie is met pensioen of gepasseerd. Spits Morata wordt door eigen ‘fans’ bedreigd. Ze lijken allemaal jongetjes. Jordi Alba zou zich tot zijn 31ste door pappa naar de training hebben laten rijden, omdat hij geen rijbewijs had. Ze hebben allemaal dezelfde kapper: kostschoolkoppies met hier en daar een keurig getrimd baardje. En vooral, nauwelijks zichtbare tatoeages. Wisten zij eerder dan de rest dat ingespoten inkt funest is voor topsporters? Dan wordt dit Spanje lachend voor de vierde keer Europees kampioen.