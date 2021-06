Hof: turnbond hoeft coach Wevers toch niet mee te nemen naar Spelen

Turnbond KNGU hoeft coach Vincent Wevers niet mee te nemen naar de Olympische Spelen. Dat heeft het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden woensdag besloten. In een kort geding vocht Wevers de beslissing van de bond aan om hem thuis te laten. Hij kreeg van de kantonrechter in eerste aanleg gelijk, maar het hof oordeelt woensdag anders en stelt dat de bond zich de vrijheid mag permitteren om zelf de samenstelling van het begeleidingsteam te bepalen.

Weliswaar staat in het arbeidscontract van Wevers dat hij lid is van het begeleidingsteam bij grote evenementen, maar dit betekent niet dat hij het recht heeft altijd mee te gaan, aldus het hof. Daarbij speelt mee dat het aantal selectieplekken voor de Olympische Spelen beperkt is en de KNGU uiteindelijk zelf mag besluiten wie de gegadigden zijn. Volgens het hof heeft de bond „in alle redelijkheid” besloten om Wevers niet in het begeleidingsteam op te nemen.

Lees ook: Hoe de turntrainer na jaren van wangedrag werd beloond

In april besloot de bond om Wevers niet op te nemen. Naar de vader van de turnsters Sanne en Lieke Wevers loopt een onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag in de turnsport. Door Wevers thuis te laten, hoopte de bond „rust en duidelijkheid” te creëren bij de turnsters.